Uczestnicy tego wydarzenia udowodnili, że Rogoźnik na dobre stał się poetycką stolicą Podhala, a przywitał ich sołtys wsi Kazimierz Zubek. Rolę gospodarza pełnił także doskonale znany podhalański artysta Krzysztof Kocot (pomysłodawca takich spotkań).

Jak tradycja nakazuje, każdy z artystów przybyłych do Rogoźnika miał możliwość opowiedzenia kilku zdań o sobie. W tym gronie były znane nazwiska jak choćby Wanda Szado-Kudasikowa, Julian Klamerus, Renata Lipkowska, ale także ci, którzy dopiero zaczęli się dzielić z innymi swoim słowem. - Poprzez poezję zapraszam wszystkich do mojej małej ojczyzny na Orawę, pięknej krainy. Otaczają mnie ludzie życzliwi dialektowi orawskiemu, pytają co nowego stworzyłem, interesują się tym słowem. Opisuję też po prostu co mi w duszy gra, zwracam uwagę na wątek przemijania, byśmy doceniali to co mamy tu i teraz - mówił Paweł Gwiżdż z Lipnicy Małej, student weterynarii.

Spore grono poetów, przybyłych także z różnych zakątków naszego kraju, m.in. z Opola pozdrowiła prof. Anna Mlekodaj. Zaznaczyła, że Warta Rogoźnicka staje się wydarzeniem, które może też pomóc we wspomnieniu osób, które kiedyś żyły na tej podhalańskiej ziemi.

Do Rogoźnika przyjechali także artyści nie tylko operujący słowem, ale także dłutem czy pędzlem, wśród nich Piotr Bies, nauczyciel Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Andrzej Bukowski Palorz z Kościeliska - autor wielu prac, które zdobią m.in. wnętrza kościołów.

W gronie poetów byli jeszcze: Maria Chruściel, Bogda Bodzia Chwierut, Maciej Hajnos, Adriana Jarosz, Wiesław Karliński, Piotr Kłeczek, Barbara Korczyk, Mirosław Kowalczyk, Adam Kwiatek, Katarzyna Miaraczyńska-Kłeczek, Anna Olesińska, Wojciech Ornacki, Izabela Wójcik i Teresa Zarycka.

Wśród gości był ks. Andrzej Bukalski, proboszcz z Rogoźnika, a uczestnicy Watry wspomnieli też minutą ciszy uczestników poprzednich edycji, którzy tworzą już tam "u góry". Do tego grona należą: Roman Dzioboń, Ryszard Klamerus i Mirosław Zawisza. Nie brakło również akcentów muzycznych, m.in. śpiewu Natalii Bieniek czy gry na gitarze wybranych poetów.

Patronat honorowy na VI Watrą Rogoźnicką objął Wójt Gminy Nowy Targ Wiesław Parzygnat, a Kazimierz Zubek dziękuje też za pomoc organizacyjną Krzysztofowi Kocotowi, paniom z KGW w Rogoźniku, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rogoźnik i innym osobom zaangażowanym w to niecodzienne spotkanie.

