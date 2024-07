Wernisaż XXXVII Wystawy Malarstwa na Szkle w Galerii Religijnej Sztuki Ludowej im. Jana Pawła II w kaplicy na Jaszczurówce poprzedziła Msza św. z udziałem przedstawicieli władz Zakopanego i artystów.

Prace około 20 podhalańskich twórców w podziemiu kaplicy na Jaszczurówce, którą zaprojektował ponad 100 lat temu Stanisław Witkiewicz, ojciec słynnego Witkacego, tworzą wyjątkową symbolikę wnętrza. W galerii można zobaczyć jak każdy z autorów na swój niepowtarzalny sposób uprawia malarstwo na szkle oraz jak zinterpretował temat wystawy - "Powołani do świętości". - Chcemy ukazać poprzez sztukę, że odpowiadając na wezwanie zawarte w temacie wystawy, każdy człowiek, może odnaleźć sens życia. Ważne jest podkreślenie związku tej świętości z łaską płynącą z misterium paschalnego Chrystusa. Stąd na wystawie nie brakuje prac przedstawiających przykłady przyjęcia i realizacji tego powołania, czyli świętych, którzy są chętnie przedstawiani przez twórców ludowych - komentują klerycy Albert Pypowski i Maciej Lichota z Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów, którzy zajmują się organizacją wystawy.

Swoje prace na Jaszczurówce prezentują: Barbara Baniecka-Dziadzio, Anna Drabik, Bogdan Dziadzio, Anna Bogucka, Bożena Doleżuchowicz-Mickiewicz, Joanna Dziubińska, Magdalena Fortecka, Zofia Fortecka, Janina Jarosz-Walczakowa-Budzicz, Krzysztof Karasek, Anna Liscar, Maria Lizoń-Śliwa, Anna Madeja, Celina Mendel-Bugajska, Jolanta Pęksa, Karolina Słownik, Łucja Słowik, Aniela Stanek, Anna Stopka-Słowińska, Marta Walczak-Stasiowska, Stanisław Wyrtel. Są też prace zmarłych już artystów: Janiny Maślanki i Eweliny Pęksowej.

Galeria jest otwarta od poniedziałku do soboty od godz. 10 do 16:30, w niedziele od godz. 11 do 16:30. Codzienna przerwa będzie miała miejsce od godz. 13:30 do 14:30. Na wystawę wstęp jest wolny, a potrwa ona do 31 sierpnia.

Organizatorem wystawy jest Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Marianów z ks. rektorem Jackiem Rygielskim MIC na czele. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC.

Wydarzeniu od strony medialnej patronuje "Gość Krakowski".