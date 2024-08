W tym roku artyści występujący na Festiwalu Barok na Spiszu po raz pierwszy gościli na Orawie, a dokładnie - w przepięknym drewnianym kościółku św. Jana Chrzciciela w Orawce, gdzie znajdują się wyjątkowe zabytkowe organy z 1670 r. Zagrała na nich i opowiedziała o nich Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. Koncert odbył się dzięki współpracy w parafią i zaangażowaniu jej proboszcza księdza Wojciecha Mozdyniewicza. Przy okazji tego koncertu bardzo liczna publiczność dowiedziała się między innymi, w jaki sposób dostarczano organom powietrze, gdy nie było jeszcze możliwości zasilania prądem, a także w jaki sposób można uzyskać na organach efekt bębna. Małgorzacie Trzaskalik-Wyrwie towarzyszyła w śpiewie sopranem Katarzyna Wiwer.

Barok na Spiszu to wydarzenie nie tylko muzyczne. Odbywa się w niezwykle ciekawym historycznie i przyrodniczo miejscu, jakim jest polski Spisz, czyli w miejscu wartym odwiedzenia latem. - Wystrój kościołów w Niedzicy, Łapszach Niżnych, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, Frydmanie, Krempachach, Trybszu, Nowej Białej i Jurgowie to prawdziwe barokowe perełki, w których co roku rozbrzmiewa muzyka barokowa w najlepszych wykonaniach. W tym roku festiwalowi towarzyszy hasło "Muzyczne ekstrawagancje” - tłumaczy Rafał Monita, dyrektor wykonawczy festiwalu.

16 sierpnia w Jurgowie odbędzie się koncert zatytułowany "Anioły zza klasztornej kraty", podczas którego zespoły Donne Armoniche wraz ze Scepus Baroque w składzie żeńskim wykonają niezwykle rzadko prezentowane utwory barokowych włoskich i polskich kompozytorek zakonnych. Kolejny wieczór będzie poświęcony violi da gamba. - 17 sierpnia w kościółku św. Walentego w Krempachach zanurzymy się w samą głębię jej piękna podczas koncertu duetu gambowego Justyny i Piotra Młynarczyków - zachęca Rafał Monita.

Drugi tydzień festiwalowy to energia i rytm. 22 sierpnia w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy będzie można zachwycić się blaskiem trąbek słuchając zespołu Tubicinatores Gedanenses z Gdańska (z repertuarem hejnalistów i piszczków wieżowych), a na finał festiwalu organizatorzy zapraszają do Frydmana, gdzie 24 sierpnia zagra zespół Cornu Copiae (Róg Obfitości).

Tradycyjnie przed każdym koncertem odbywa się zwiedzanie kościoła z miejscowymi przewodnikami, a w tajniki poszczególnych programów wprowadzają publiczność przygotowane przed zespoły mini-wykłady. Tak też było w Orawce.

Festiwal organizowany przez Fundację Kulturalny Szlak odbywa się dzięki wsparciu i współorganizacji m.in. Województwa Małopolskiego, Powiatu Nowotarskiego, Wydawnictwa Astraia oraz Gminy Łapsze Niżne i Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Łukasz Smółka - marszałek Województwa Małopolskiego, Tomasz Hamerski - starosta Powiatu Nowotarskiego, Grzegorz Biedroń - prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Patronat medialny objął m.in. "Gość Niedzielny”.