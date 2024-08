Było to bardzo ważne wydarzenie kulturalne w Ludźmierzu - wszak pierwszy raz do takich celów wykorzystano amfiteatr przy Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich. Do tego jeszcze - co jest warte podkreślenia - organizatorzy wrócili do wersji pierwotnej oratorium, które swoją premierę miało kilka lat temu w kościele św. Katarzyny w Krakowie, i które oglądał go wtedy prezydent RP Andrzej Duda.

Oratorium ma wyjątkową treść, kompozycję i wykonanie. Autorką tekstów jest Zofia Truty, naoczny świadek obecności Prymasa Tysiąclecia na Bachledówce (rolą utworu jest upamiętnienie tego wielkiego Polaka), poetka regionalna, góralka. Muzykę zaś skomponował Bartłomiej Gliniak. Utwór składa się z 12 pieśni i 10 narracji zainspirowanych nauczaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest przedsiębiorca i filantrop Jan Mrowca. Obecnie prawa autorskie przejęło Małopolskie Centrum Kultury "Sokół” z Nowego Sącza.

Wyjątkowość oratorium polega na połączeniu muzyki góralskiej z klasyczną. W Ludźmierzu wystąpił Chór The Feel Harmonic, Orkiestra Sinfonia Carpathia pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego, Chór "Ku Górze”, kapela góralska Krzysztofa Czecha. Przed publicznością zaprezentowali się także wokalistka Sylwia Banasik-Smulska oraz tenor Emil Ławecki.

- Nasze Oratorium jest hołdem dla tego wszystkiego, co nosi w sobie Bachledówka - miejsce uświęcone wizerunkiem Najświętszej Panny Jasnogórskiej i nasycone obecnością wielkich Polaków. Ewangeliczne przesłanie, które z Bachledówki rozeszło się na całą Polskę, stając się dla tego miejsca na górze i dla górali iskrą, wciąż woła: "Równoj ku Górze”! - przypomniał o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru ojców paulinów na krakowskiej Skałce. Do Ludźmierza przyjechał także o. Piotr Polek, proboszcz parafii na Bachledówce.

Z kolei burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski dodał, że oratorium to nie tylko artystyczne i kulturalne wydarzenie. - To jest wyraz naszej odpowiedzialności za dziedzictwo pozostawione przez świętych: Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. Pragniemy przekazać je naszym dzieciom i całej ojczyźnie: "Z gór widać bowiem lepiej i zawsze trzeba równać ku górze - nigdy w dół” - podkreślił Marcin Ratułowski.

Wśród publiczności byli podhalańscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z województwa małopolskiego, powiatu nowotarskiego i Miasta-Gminy Czarny Dunajec, a także górale ze Związku Podhalan.