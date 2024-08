Według wieloletniej już tradycji, Jarmark Podhalański rozpoczął się od parady ulicami miasta, w której wzięli udział reprezentanci różnych grup, stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół i instytucji działających w Nowym Targu. Oficjalnie otworzył go burmistrz Grzegorz Watycha wraz z delegacjami zaprzyjaźnionych miast z Włoch, Słowacji i Niemiec. Co ciekawe, wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy... Nowego Targu, miejscowości na Powiślu.

Podczas trzydniowej imprezy serce miasta bardzo się zmieniło. Wokół rynku można spotkać twórców ludów, rzemieślników, artystów nie tylko z Podhala. Oczywiście, nie brakuje smakołyków kuchni regionalnej. Wiele też dzieje się na scenie plenerowej. W piątkowy wieczór przed nowotarską publicznością wystąpili Kayah i zespół Dikanda. W sobotę zaprezentuje się Baranovski, a w niedzielę nowotarscy artyści zaśpiewają piosenki Agnieszki Osieckiej. W planie są też występy zespołów regionalnych.

Mobilne planetarium, wojowie, wioska indiańska, rysowanie długopisami 3D czy fotobudka - to już niektóre atrakcje dla najmłodszych w Strefie Dziecięcej na pl. Słowackiego. Czynna jest ona codziennie od godz. 14 do 19. Warto tam zajrzeć i nie ma co się bać upałów, bo strefa mieści się w części parkowej miasta. Na małej scenie plenerowej w niedzielę będzie można także oglądać przedstawienia przygotowane przez aktorów teatru Rabcio.

Stałym punktem programu Jarmarku Podhalańskiego jest również zbiórka krwi, prowadzona w specjalnym autobusie, który parkuje na rynku.