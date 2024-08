Czas na Święto Lotnictwa Polskiego

Czy trudno jest pokonać balonem dystans prawie 1000 km w niecałe dwa dni? Odpowiedź na to pytanie znają Jacek Bogdański i Przemysław Mościcki, którzy o swoich balonowych doświadczeniach opowiedzą podczas panelu dyskusyjnego, na który zaprasza dyrektor MLP Tomasz Kosecki. - 25 sierpnia chcemy razem z naszymi gośćmi świętować 90. rocznicę dwóch doniosłych zwycięstw Polaków. Chodzi o zwycięstwo załogi (pilota Jerzego Bajana i mechanika Gustawa Pokrzywki) na samolocie turystycznym RWD-9 w prestiżowych, międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1934 oraz o 90. rocznicę zwycięstwa Franciszka Hynka i Władysława Pomaskiego w XXII Pucharze Gordona Bennetta, czyli w najstarszych i najbardziej renomowanych zawodach balonowych na świecie - mówi T. Kosecki i dodaje, że z tej okazji atrakcji nie zabraknie przez cały dzień. Na wszystkich, którzy pojawią się na święcie, czekać będą m.in. symulatory lotów, wystawa sprzętu wojskowego, eksperymenty naukowe, lotnicza gra terenowa, pokazy grup rekonstrukcji historycznych. To oznacza, że coś dla siebie znajdą miłośnicy techniki wojskowej, malarstwa, motoryzacji (zabytkowej i sportowej), modelarstwa, szybownictwa, a nawet technologii kosmicznych.

Wszystko rozpoczną Msza św. (10.30, na terenie MLP) w intencji lotników oraz apel poległych. Później zaplanowano otwarcie wystawy "Volare", będącej zbiorem obrazów autorstwa Bogumiła Książka. Zobaczyć będzie można także wystawy dotyczące rocznic, które są tematem święta, i wystawę uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego. - Przypomnimy również o historii zmagań Challenge - warto posłuchać prelekcji Zygmunta Szeremeta, należącego do Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, autora wielu publikacji o tematyce lotniczej. Dzieje Pucharu Gordona Bennetta, zawodów rozgrywanych od 1906 r., przybliży natomiast dr hab. Krzysztof Mroczkowski, mój zastępca ds. naukowych - dodaje dyrektor MLP.

Jeśli pogoda pozwoli, to o 12.50 odbędą się widowiskowe skoki spadochronowe i przelot samolotów, a o 18.00 - pokaz balonów na ogrzane powietrze. W 66. Pucharze Gordona Bennetta, a więc w 2023 r., wystartowali J. Bogdański i P. Mościcki. Zawody odbyły się w Albuquerque (w USA, w stanie Nowy Meksyk), a Jacek i Przemysław balonem "Orzeł Biały" przelecieli 827,48 km w czasie 1 dzień, 12 godzin, 10 minut i 33 sekundy. Obiecują, że opowieść o tym będzie bardzo ciekawa.

Jacek Bogdański i Przemysław Mościcki. Archiwum MLP

Zuzanna Kaczorowska, specjalistka ds. promocji i marketingu MLP, zachęca też Czytelników "Gościa Krakowskiego" (który patronuje wydarzeniu), by zainteresowali się spotkaniem ze współczesnymi innowatorami w dziedzinie awiacji i kosmonautyki. - AGH Space Systems, stworzone przez studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, zaprezentuje nie tylko rakietę z napędem odrzutowym, ale również nagradzanego wielokrotnie na zawodach w USA łazika marsjańskiego Kalmana. Z ekologicznymi technologiami wodorowymi, wykorzystywanymi do napędzania pojazdów, zapozna nas AGH Project Hydrive, a o tym, jak działa nowoczesne lotnisko cywilne, jak wygląda ścieżka pasażera i komu zawdzięczamy sprawne odprawy na wakacyjne (i nie tylko) loty, opowiedzą eksperci z Centrum Edukacji Lotniczej Balice - wylicza. Będzie też wystawa zabytkowych samochodów, a także mnóstwo pokazów i ciekawych eksperymentów (zaplanowano je na 11.00 i 13.30 w sali konferencyjnej na I piętrze gmachu głównego MLP). Ciekawi świata zobaczą m.in., jak powstają barwne płomienie, wiry wodne i ogniste tornado.

Jednym słowem - to będzie odlotowa niedziela, a w jej programie każdy znajdzie coś dla siebie - nie ma wątpliwości Zuzanna Kaczorowska. Wydarzeniem towarzyszącym wernisażowi wystawy "Volare" będą zaś warsztaty "Latający obraz", zorganizowane w MLP przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA "Sokół" i Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu. Podczas warsztatów uczestnicy stworzą swoje konstrukcje latające - latawce, na których namalują własne obrazy.

Informacje na temat biletów na święto można znaleźć TUTAJ oraz na Facebooku, na profilu MLP.

