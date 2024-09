Sto siedemdziesiąt lat istnienia to w Krakowie okres niedługi. Jednak w wypadku TPSP nie mamy do czynienia z zabytkiem, lecz z prężnie w dalszym ciągu działającym stowarzyszeniem społecznym. Zostało założone w roku 1854 z inicjatywy Walerego Wielogłowskiego i Ambrożego Grabowskiego, a jego pierwszym prezesem był książę Władysław Sanguszko. Towarzystwo działało początkowo bez własnej siedziby, dopiero w 1901 roku otwarto Pałac Sztuki projektu Franciszka Mączyńskiego, który jest siedzibą TPSP do dziś.

Zasłużonym dla TPSP działaczom, sponsorom i osobom wspierającym wręczono medale stusiedemdziesięciolecia oraz dyplomy honorowe.

Wystawa zaś składa się z kilku części. Jeśli chodzi o rangę artystyczną dominuje malarstwo, zwłaszcza liczne dzieła Jacka Malczewskiego, który zresztą jako młody artysta debiutował wystawą w Pałacu Sztuki. Budynek okala fryz jego projektu. W osobnej sali znajduje się ekspozycja poświęcona Mączyńskiemu, z jego rzeźbą portretową dłuta Dunikowskiego, z rysunkami projektowymi Pałacu Sztuki złożonymi na konkurs wygrany przez architekta, z licznymi szkicami i studiami architektury stworzonymi przez Mączyńskiego.

Oprócz Malczewskiego możemy oglądać dzieła Wyspiańskiego, Mehoffera, Wyczółkowskiego, Laszczki, Kamockiego i wielu innych artystów, których obrazy i rysunki znalazły się w zbiorach TPSP, których tworzenie jest jednym z podstawowych zadań statutowych Towarzystwa. Jak mówi sformułowanie statutu jednym z tych zadań jest gromadzenie dzieł, „na których by smak ogólny mógł się wykształcić, zamiłowanie sztuki wzrastać i krytyka zdrowa a sprawiedliwa wyrabiać się dała”.

Wystawę jubileuszową można będzie oglądać do 3 listopada.