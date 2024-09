Archidiecezja krakowska. Możesz pomóc powodzianom

Wsparcie finansowe można kierować na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków nr: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001

Z dopiskiem "Pomoc dla powodzian".

Jednocześnie w niedzielę 22 września w parafiach naszej archidiecezji zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na rzecz powodzian. Pieniądze będą rozdzielane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w porozumieniu z diecezjami, obejmującymi najbardziej poszkodowane tereny.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej ogłosiła również zbiórkę na rzecz poszkodowanych. "Każdy może włączyć się w pomoc rzeczową i zapakować »Paczkę dla Powodzian«. Na liście zakupów do paczki znajdują się najbardziej potrzebne produkty, takie jak żywność, dania instant, artykuły higieniczne, ale też potrzebne zapałki, świeczki, baterie, środki przeciwbólowe" - informuje archidiecezjalna Caritas.

Oto pełna lista produktów: makaron: 2 szt., kasza (różne rodzaje): 2 szt., cukier lub podobne 1 szt., konserwy rybne /puszki mięsne/ pasztety: 4 szt., herbata duże opakowanie: 1 szt., kawa sypana: 1 szt., pieczywo chrupkie: 2 szt., makaron: 2 szt., kasza (różne rodzaje): 2 szt., mleko w proszku: 1 szt., dania instant – purée ziemniaczane, makarony: 5 szt., zupy instant / sosy instant: 5 szt., owsianki instant / budynie / kisiele: 4 szt., orzechy / bakalie: 2 szt., dania gotowe o długim terminie (pulpety, gołąbki, fasolka): 3 szt., paluszki / krakersy: 2 szt., czekolada: 3 szt., papier toaletowy (opakowanie 8 rolek): 1 szt., mokre chusteczki: 1 szt., podpaski (cienkie): 1 szt., mydło w kostce: 2 szt., szczoteczki do zębów (komplet 2 szt.): 2 szt., pasta do zębów: 1 szt., żel pod prysznic (zapach neutralny): 1 szt., szampon (zapach neutralny): 1 szt., zapałki (zestaw 10 szt.): 1 szt., świeczki (komplet 6 sztuk): 1 szt., baterie AA (zestaw 10 szt.): 1 szt., grzebień do włosów: 1 szt., środek przeciwbólowy: 1 szt., rękawice gumowe: 2 szt.

Ważącą ok. 12 kg paczkę można skompletować samemu lub w grupie. Po zrobieniu zakupów według listy produkty należy zapakować do pudełka z twardego kartonu o wymiarach ok. 40 x 50 x 23 (np. po bananach ze sklepu). Pudełko należy dobrze zakleić i następnie zawieźć do magazynu Caritas (ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków) lub innej najbliższej placówki Caritas wskazanej do odbioru paczek na stronie: caritas.pl/powodz. Przekazane paczki zostaną zawiezione do powodzian.

Firmy i hurtownie, które chcą przekazać większą pomoc rzeczową, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Caritas Archidiecezji Krakowskiej: 12/637 07 12, 12/638 07 08 , e-mail: krakow@caritas.pl. Szczegółowe i bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej https://krakowcaritas.pl/.

Pieniądze na pomoc dla powodzian już płyną z naszej archidiecezji. Zgodnie z decyzją abp. Marka Jędraszewskiego, za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej, z pomocą Arcybractwa Miłosierdzia, przekazano już pierwszą doraźną pomoc w kwocie 500 tys. zł do Caritas diecezji na terenach powodziowych, przeznaczoną na najpilniejsze potrzeby osób pokrzywdzonych. Nasza archidiecezjalna Caritas jest w stałym kontakcie z Caritas diecezjalnymi na obszarach dotkniętych powodzią. "Ze względu na to, że pomoc jest potrzebna natychmiast, nasza Caritas kupuje potrzebne produkty w miastach południowo-zachodniej Polski, skąd tamtejsze Caritas odbierają i rozdzielają pomoc potrzebującym" - czytamy na stronie archidiecezjalnej Caritas.