Witający pielgrzymów kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Bielas, nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki - "Ewangelizacja z różańcem", przywołał słowa bł. Michała Rapacza: "Każdy katolik powinien mieć i ze sobą nosić zawsze poświęconą cząstkę różańca. Tego nigdy się nie wstydzić, bo to najpiękniejszy order jaki może posiadać wyznawca Chrystusa i Jego Boskiej Matki". - Z tymi najpiękniejszymi orderami przybywamy i ten najpiękniejszy order towarzyszy nam każdego dnia - mówił kustosz.

Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył abp Marek Jędraszewski. - Ewangelia jest księgą nadziei. Nadziei, którą cieszą się ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem świata, że jest Odkupicielem człowieka, i przez to są przekonani, że jak razem z Chrystusem umarli podczas przyjmowania chrztu świętego - umarli dla grzechu, tak razem z Chrystusem zmartwychwstaną - mówił w swym kazaniu arcybiskup. Dodał także, iż wielkie dzieło zbawienia i odkupienia zawarte w Ewangelii rozważane jest podczas modlitwy różańcowej. - Nasza chrześcijańska nadzieja musi być przesłaniem dla współczesnego świata, który tak często pogrąża się w beznadziei - podkreślił metropolita. - Wasze różańcowe modlitwy niech będą jednym wołaniem do Boga o nadzieję dla świata, dla Polski, dla Kościoła w Polsce. Proszę was o to bardzo mocno - apelował do pielgrzymów. Pobłogosławił także obraz bł. Pauliny Jaricot - inicjatorki Żywego Różańca, który będzie towarzyszył członkom wspólnot podczas spotkań zelatorów w rejonach.