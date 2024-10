Wydarzenie odbyło się pod hasłem: "Ulica dobra do biegania, nie do mieszkania". - To bardzo mocne hasło. Pokazuje trudną sytuację ludzi bezdomnych. Myślę, że to bardzo ważne, aby przypomnieć o niej tuż przed nadchodzącą zimą. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tak zaszczytnym biegu - przyznała pani Małgorzata.

Na Błoniach przy kamieniu papieskim zjawiła się również s. Rozalia Głąbiowska, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. - Nie przeszkadza mi to w ogóle, że habit już po rozgrzewce jest brudny. Biegnę mimo wszystko, bo to słuszna inicjatywa. Myślę, że dzieło, które promujemy naszą aktywnością fizyczną, jest piękne i naprawdę uczy, że każdy człowiek ma wartość, nawet ten, którego na co dzień spotykamy na ulicy - podkreśliła.

Bieg nie miał ustalonej opłaty wpisowej. Przy okazji zapisu każdy mógł natomiast złożyć dowolny datek na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych, prowadzonych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

- To pierwszy taki bieg, który organizujemy samodzielnie. Jest jednym z elementów świętowania 20-lecia naszej organizacji. Myślę, że będziemy to wydarzenie kontynuować, bo - jak widać - zarówno sam bieg, jak i okazanie pomocy przy jego okazji cieszą się ogromnym zainteresowaniem - mówiła Justyna Nosek z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

W biegu stacjonarnym na krakowskich Błoniach wzięło udział 85 osób. Większość z nich przebiegła dystans 5 km. Najszybszy biegacz pokonał tą trasę w nieco ponad 17 minut.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest organizacją pożytku publicznego, która powstała 20 lat temu z myślą o ludziach, którzy utracili swój dom. W miejscu tym pracownicy, bracia kapucyni i wolontariusze towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia.

Fachowe i wszechstronne wsparcie udzielane ponad 1600 podopiecznym rocznie odbywa się w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy - przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Oprócz pomocy doraźnej - możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży - udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne i duchowe.

Dodatkowo Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 12 mieszkań wspieranych. Dzieło od wielu lat angażuje się również w akcje społeczne mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem, jakim jest bezdomność. Staje się tym samym głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach osób bez domu.