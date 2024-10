Tegoroczne obchody poświęcone są rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978 r.) oraz inauguracji Jego pontyfikatu (22 października). Dzień św. Jana Pawła II z Białym Krukiem któremu patronuje "Gość Krakowski", to nie tylko pasjonujące wykłady znakomitych gości, takich jak ks. prof. Janusz Królikowski, Adam Bujak, prof. Wojciech Roszkowski i kard. Stanisław Dziwisz, ale także doskonała okazja do bezpośredniej rozmowy z wybitnymi autorami. Oprócz wykładów i prelekcji prowadzonych przez wybitnych ekspertów, na uczestników wydarzenia czeka szereg innych atrakcji, m.in. spotkania autorskie, uroczysta prezentacja najnowszych publikacji Białego Kruka oraz wielki kiermasz książek.

Od godz. 8.30 do 19. będzie się odbywał kiermasz książek. Od godz. 12. do 19. autorzy Białego Kruka m.in. Adam Bujak, ks. prof. Janusz Królikowski, prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski i red. Jolanta Sosnowska będą podpisywali swe książki

Od godz.16. do 19. co 20 minut będą się odbywały wystąpienia autorów: ks. prof. Janusz Królikowski - "Czy wszystkie religie prowadzą do Boga?", Adam Bujak - "Św. Jan Paweł II w moim życiu", dr Jolanta Hajdasz - "Rok bp. Antoniego Baraniaka", kard. Stanisław Dziwisz - "Rola św. Jana Pawła II w życiu naszego narodu", red. Jolanta Sosnowska - "Ks. Jerzy Popiełuszko - męczennik za wiarę i Solidarność", prof. Wojciech Roszkowski - "Nawróceni dzięki wstawiennictwu św. Jana Pawła II", prof. Andrzej Nowak - "Papieska wizja Polski i Europy".

Spotkanie zakończy Halina Łabonarska recytująca poezje Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Do sanktuarium można dojechać tramwajami nr 8, 19 i 22 do przystanku Solvay a następnie przejść pieszo 700 metrów, tramwajami nr 10,11 i 50 do przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia a następnie windą lub schodami przez park prowadzący do sanktuarium Jana Pawła II. Możliwy jest także dojazd samochodem do parkingu przy sanktuarium lub pociągiem do stacji Kraków Sanktuarium.