Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Matki Boskiej Królowej Polski, którą odprawił proboszcz, ks. kanonik Adam Ogiegło wraz z ks. Sławomirem Głuszkiem. Podczas nabożeństwa środek kościoła zajmowały poczty sztandarowe licznie przybyłych delegacji jednostek Kawalerii Ochotniczej występujące w barwach i ze sztandarami przedwojennych oddziałów kawaleryjskich. Tak więc, jak napisano w zaproszeniu: "Ułani przybyli".

I nic dziwnego. Żyjący w latach 1893-1954 gen. Piasecki już za życia był legendą jazdy polskiej, a o taki status w formacji gromadzącej wiele sław łatwo nie było. Jak napisał o nim gen. Kazimierz Sosnkowski: „Łączył polot ułański i brawurę z chłodną determinacją i niezłomną wytrwałością w walce”. Jako jedyny polski ułan był trzykrotnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Był żołnierzem Legionów Polskich. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. objął dowództwo 7 Pułku Ułanów Lubelskich, które sprawował do 1929 r. W kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Krakowską Brygadą Kawalerii. Zmarł na emigracji we Francji.

Po Mszy uformowano pochód prowadzony przez dobosza-werblistę, który dotarł do pałacu. Po przemówieniach przedstawicieli lokalnych władz i notabli przecięto wstęgę i goście mogli obejrzeć wyeksponowane pamiątki. Jako że jest to sala mundurowa, znajdują się w niej m.in. mundury generała oraz odznaki pułkowe oddziałów kawalerii. Obraz uzupełniają liczne dokumenty i fotografie. Dla miłośników historii to gratka nie do przeoczenia.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie z programem „Ślad generała Zygmunta Piaseckiego w Ryczowie” w formie multimedialnej opowieści oraz z montażem poetyckim przygotowanymi pod kierunkiem Agnieszki Wawro.

Zaprezentowano także replikę przedwojennego sztandaru 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego z Krakowa, który to oddział wchodził w skład Krakowskiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. Piaseckiego.

Na koniec odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich, po czym podano grochówkę, bez której, jak wiadomo, żadna impreza mająca coś wspólnego z wojskiem obyć się nie może.

Izbę Pamięci można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 663 752 842.