Są to trzy wybitne dzieła sztuki włoskiej sprzedane onegdaj do najlepszych kolekcji zagranicznych, a teraz wypożyczone na Wawel: "Święty Andrzej" Masaccia (właśc. Tommaso di Giovanni Guidi), własność J. Paul Getty Museum w Los Angeles, "Zwiastowanie" Francesca di Stefano (zwanego Pesellino), własność Fine Arts Museums of San Francisco, a także "Święty Ansan" Bartolomea di David, wypożyczony przez Fondazione Cavallini Sgarbi z Ferrary.

Wystawę uzupełniają fotografie wnętrz pałacu Karola Lanckorońskiego (1848-1933) w Wiedniu obrazujące, choć w niewielkim stopniu, niespotykany, królewski splendor tej kolekcji dzieł sztuki. - Pałac ten stał się swoistym muzeum, wypełnionym dziełami sztuki aż po sufit. Karolina Lanckorońska porównywała rodzinne zbiory do "olbrzymiej kolekcji znaczków pocztowych kryjącej prawdziwe perły". Obiekt swoją sławę zawdzięczał głównie wyjątkowej kolekcji sztuki starożytnej i dziełom malarzy włoskich okresu renesansu. Pałac istniał niespełna 50 lat – II wojna światowa położyła kres jego istnieniu, kolekcja uległa rozproszeniu - mówi dr Joanna Winiewicz-Wolska, kuratorka wystawy, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu kierująca Działem Malarstwa.

Kolekcja Lanckorońskiego jest niezwykłym ewenementem w historii sztuki i jej zbiorów związanych z Polska. Choć całe życie mieszkał za granicą, Lanckoroński był polskim patriotą i decyzja jego ukochanej córki, profesor Karoliny Lanckorońskiej (1898-2002) o podarowaniu Polsce tego, co pozostało z jego ogromnych zbiorów była jak najbardziej w duchu jego poglądów.

- Druga odsłona wystawy "Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich" upamiętnia niezwykły dar Profesor Karoliny Lanckorońskiej, przekazany Wawelowi 30 lat temu i niemający sobie równych w powojennej historii Polski. To dla nas znaczące wydarzenie. Ekspozycja jest również niepowtarzalną okazją, by te znamienite obrazy z odległych, prestiżowych muzeów obejrzeć właśnie na Wawelu – obok dużej części oryginalnej kolekcji Lanckorońskich" - powiedział prof. dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wystawa otwarta w trzydziestolecie daru Karoliny Lanckorońskiej potrwa do 2 lutego przyszłego roku.