Zanim rozpoczęły się wykłady, starosta nowotarski Tomasz Hamerski wraz z wicestarostą Robertem Furcą wręczyli na ręce prezesa PTPN dr hab. Macieja Hodorowicza Pamiątkowy Medal Podhala za działalność podejmowaną przez PTPN. List gratulacyjny w imieniu burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychy odczytał wiceburmistrz dr Krzysztof Trochimiuk. W imieniu PTPN wszystkich gości, sympatyków i członków PTPN powitała dr Barbara Zgama. Zaprosiła też do wysłuchania w interpretacji Stanisława Apostoła aktu lokacyjnego Nowego Targu z 1346 r.

Lucyna Czubernat przedstawiła historię PTPN. - Działalność Towarzystwa, podobnie jak innych tego typu instytucji przechodziła wiele przemian. Jednak dzięki pasji ludzi trwała i właśnie ich zaangażowaniu możemy tu się spotykać - zaznaczyła L. Czubernat. PTPN ma na swoim koncie wiele publikacji książkowych, a każda z nich jest stale wykorzystywana, jest też doskonałym źródłem wiedzy o mieście i regionie. Wśród wielu publikacji, które zostały wydane pod auspicjami Towarzystwa, czołowe miejsce zajmuje związany z regionem "Almanach Nowotarski", nie brakuje w nim także tematyki religijnej.

Towarzystwo współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, z którymi wspólnie organizowane są ciekawe wydarzenia. Członkowie PTPN prowadzą też stronę internetową, która jest aktualizowana na bieżąco. Dzięki niej można śledzić wszelkie działania Towarzystwa. Umieszczane są na niej informacje o ludziach, ważnych rocznicach, wydarzeniach podejmowanych nie tylko przez Towarzystwo, ale też przez inne instytucje. Cyklicznie udostępniane są na stronie artykuły badacza Arkadiusza Stefaniaka-Guzika o weteranach wojennych pochowanych na nowotarskim cmentarzu, a na druk czeka opracowana przez niego książka "Kawalerowie Virtuti Militari”, która też jest dostępna na stronie PTPN w wersji cyfrowej.

Zbliża się okres Wszystkich Świętych, który dla członków PTPN jest szczególnym czasem, wszak wtedy przeprowadzają Kwestę Nowotarską, dzięki środkom pozyskanym w ten sposób na przestrzeni kilkudziesięciu lat udało się odrestaurować wiele zabytkowych nagrobków.

Jubileuszowe spotkanie w nowotarskim magistracie było okazją do wysłuchania bardzo ciekawych wykładów. "Regionalizm jako dziedzina nauki” - to tytuł wykładu dr hab. Konrada Meusa, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Bez pobudzenia prowincji, nigdy nie dojedziemy do pełni wiedzy. Ponadto historia lokalna pozwala na naukę patriotyzmu - zauważył prof. Meus. - Historia lokalna napędza też gospodarkę, tworzone są szlaki historyczne, krajoznawcze, muzea. Korzystają z nich mieszkańcy, turyści. Oczywiście nie są to jakieś imponujące liczby, ale są i to cieszy - dodał prof. UKEN.

Z kolei dr hab. Maciej Hodorowicz zauważył, że dzięki regionalizmowi historia jest bardziej przystępna, łatwiejsza. - Historia ogólna stanowi ogólne tło wiedzy o świecie - dodał wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. tej uczelni dr. hab. Stanisława Trebunia-Staszel podkreśliła, że regionalizm może stanowić ożywczy strumień dla miasta. - Dziedzictwo oparte na regionalizmie może być świetnym spoiwem różnych działań. Nawet ubiór mieszkańców Nowego Targu pokazuje zmieniającą się historię i zachodzące procesy społeczne - zauważyła S. Trebunia-Staszel. Zaapelowała także, by nie prowadzić sporu na temat Nowego Targu czy on jest bardziej góralski czy mieszczański. - Warto dostrzec wielki skarb i potencjał w kulturowej różnorodności tego miasta - dodała prof. UJ.

Jubileusz PTPN dopełnił w Państwowej Szkoły Muzycznej koncert znanej pianistki Marii Skurjat-Silvy i młodego wirtuoza skrzypiec - Jakuba Staszla.