Uroczystą Mszę św. sprawowali kapelani "Solidarności", a przewodniczył jej ks. Stanisław Dutka z Tarnowa. Homilie wygłosił ks. Władysław Palmowski z podkrakowskiej Morawicy. – Dzisiaj też toczymy bój o wolność i godność człowieka. Stajemy u Gaździny Podhala, by modlić się za naszą ojczyznę, bo młodzi ludzi dziś nie szukają prawdy, uciekają w rożne używki. Przynosimy też bolesną prawdę o ludziach zwalnianych z pracy, niszczonych przedsiębiorstwach, braku szacunku dla człowieka, braku szacunku dla pracownika. Tymczasem uczmy się od naszego patrona czym jest prawda, wolność, odpowiedzialność za ojczyznę. Dzielmy się dobrocią i miłością - mówił ks. Władysław Palmowski.

Wśród kapłanów był m.in. ks. Czesław Banaszkiewicz z Warszawy, kolega ks. Jerzego Popiełuszki. Razem z nim modlili się także ks. prałat Władysław Zązel i o. Antoni Kluska, bernardyn z Zakopanego, kapelan podhalańskiej "Solidarności". Podczas Eucharystii śpiewał chór Gorce z Nowego Targu. Przybyło ponad 40 delegacji "Solidarności" z pocztami sztandarowymi z różnych części Polski. Obecni byli przedstawiciele Regionu Małopolskiego "Solidarności", parlamentarzyści, samorządowcy.

Wszystkich zebranych pozdrowił ks. Maciej Ścibor, ludźmierski kustosz. - Ks. Jerzy Popiełuszko mawiał, ze tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro. Trzeba dziś nam bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może być na świecie - prócz Boga - zaznaczył ludźmierski kustosz.

Po Mszy świętej przy tablicy upamiętniającej pobyt ks. Jerzego Popiełuszki w Ludźmierzu (26.02.1980 r.) delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze pamięci, na ten czas wartę honorową pełnili harcerze. Gości pozdrowił w Ludźmierzu także Leszek Jankowski, szefujący nowotarskiej "Solidarności". To ten oddział zorganizował uroczystości upamiętniające bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

Eucharystię w Ludźmierzu poprzedziło otwarcie plenerowej wystawy na Rynku w Nowym Targu pt. "Dekalog księdza Jerzego”. - Cieszę się, że w centrum miasta możemy upamiętnić tę wybitną postać. Mam nadzieję, że ta wystawa dotrze do jak najszerszego kręgu osób, zwłaszcza młodych ludzi. Chciałbym, ażeby jego sylwetka, jego postawa, to, o co walczył, wartości, za które poświęcił życie, zostały przekazane kolejnym pokoleniom - mówił nowotarski burmistrz Grzegorz Watycha,

Wystawa została opracowana przez Biuro Edukacji Narodowej białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Fundację im. Ks. Jerzego Popiełuszki "Dobro”, ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz marszałka województwa podlaskiego. Ekspozycja składa się z kilkunastu plansz, poświęconych życiu i działalności polskiego błogosławionego.

- Prezentujemy państwu wystawę o człowieku, który stał się jedną z najważniejszych postaci historii Polski XX wieku, choć wcale o to nie zabiegał. Mówimy o duchownym, który nade wszystko chciał troszczyć się o tych najsłabszych. Pamiętne Msze św. za ojczyznę zaczął odprawiać nie wtedy kiedy był karnawał „Solidarności”, ale wtedy kiedy ona była najsłabsza, kiedy otrzymywała ciosy od reżimu Jaruzelskiego. I to męstwo, które widzimy w tej postawie, było jedną z cech, które towarzyszyły księdzu Jerzemu do śmierci. Męstwo i troska o tych najsłabszych. O tych, którym komunizm odbierał nie tylko prawa obywatelskie, ale nade wszystko odbierał godność. Właśnie o człowieczeństwo ksiądz Jerzy starał się walczyć, o nie się dopominał - podkreślał Filip Musiał.

Z kolei Tomasz Zaborowski, przewodniczący zarządu regionu małopolskiego NSZZ "Solidarność" zaapelował na nowotarskim Rynku, by nadal wsłuchiwać się w słowa ks. Popiełuszki: "z rozwagą, ale bez trwogi”. - Wsłuchujmy się cały czas w te jego słowa. Niech nadal będzie naszą drogą i naszym kierunkowskazem, niech zawsze podnoszą nas na duchu wtedy, gdy jesteśmy bliscy zwątpienia - mówił Tomasz Zaborowski.

Ostatnim punktem obchodów 40-tej rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Podhalu był program artystyczny w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. Na scenie młodzi artyści zaprezentowali spektakl "Zło dobrem zwyciężaj”. W różne role wcielili się harcerze z Podhalańskiego Hufca ZHP, zespół "Młode Podhale" i Stanisław Kita - nowotarski muzyk, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor. Program artystyczny zakończył koncert "Wolność jest w nas" w wykonaniu Studia Piosenki Septyma.