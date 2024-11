Krzeczów. Zaduszki nad zakopianką

To już druga edycja tego wydarzenia. - Naszemu spotkaniu towarzyszy motto: "Zmarłym na pamiątkę, żyjącym ku przestrodze”. Przed ubiegłorocznym spotkaniem prosiłem moich parafian z Krzeczowa a także mieszkańców miejscowości położonych przy zakopiance, aby zgłaszali imiona swoich bliskich, którzy zginęli na tej niebezpiecznej trasie. Zgłoszono 140 osób z podaniem daty i miejsca wypadku. Na marginesie dodam, że wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w Zaduszkach przy Krzyżu nad Zakopianką było 140 osób - wspomina ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz parafii w Krzeczowie.

Kapłan podkreśla, że warto organizować takie wydarzenia. - Ofiary wypadków często pozostają anonimowe dla większości z nas. Mijamy czarne punkty, krzyże na drogach, widzimy liczby, które niewiele lub nic nam nie mówią. Na zakopianką wspominamy konkretne miejsca, konkretne osoby - dodaje ks. Wołkiewicz. - Ludzie byli bardzo wdzięczni za 3 rzeczy. Za to, że po raz pierwszy spotkali się wokół jednej idei: wszyscy utracili kogoś bliskiego w wypadku drogowym i razem mogli się za nich pomodlić. Po drugie, że mogli porozmawiać ze sobą o tym, co przeżywają. Trauma po nagłej utracie bliskich nieraz trwa przez wiele lat. I po trzecie, że mogli po raz pierwszy - chociaż symbolicznie - okazać wdzięczność tym, którzy próbowali ratować ich bliskich: służbom zabezpieczającym (obecni byli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Ratownicy Medyczni, TOPR-owcy). Jednym słowem: ludzie potrzebują wspólnoty - wspomina ks. Albert Wołkiewicz.

Duchowny podkreśla także, że wydarzenie organizowane to także przestroga dla wszystkich uczestników ruchu drogowego przed brawurą i bezmyślnością. - Za krzyżykami stawianymi przy drodze, które przypominają o śmiertelnych wypadkach kryje się nie tylko historia konkretnych ludzi, którzy tam zginęli ale wraz z nimi zawiera się tam historia ich rodzin… matek, które utraciły swoich synów, dzieci, które po raz ostatni widziały mamę czy tatę jak wyjeżdżał z domu samochodem czy kolegów motocyklistów, którzy -jak to jest w zwyczaju - mijając się na drodze gestem podniesionej ręki po raz ostatni pozdrowili się znacząco - przypomina ks. Albert. - Te historie opowiadane przez uczestników Zaduszek to świadectwa, które potwierdzają wielką cenę ludzkiego życia! Osobiście doświadczyłem tego wielokrotnie udzielając osobom uczestniczącym w wypadku pomocy kapłańskiej i przedmedycznej. A tych przypadków uzbierało się już ponad kilkadziesiąt - dopowiada duchowny.

Krzyż w Krzeczowie został postawiony jako upamiętnienie 100. urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Pomysłodawcą budowy był ks. Antoni Płaczek, emerytowany proboszcz parafii św. Wojciecha w Krzeczowie. Krzyż mierzy 27 metrów, z czego 24 góruje nad ziemią. Uroczyście poświęcił go 7 czerwca 2022 r. abp Marek Jędraszewski.

Krzyż w Krzeczowie znajduje się w geograficznym środku Archidiecezji Krakowskiej i w połowie drogi pomiędzy krzyżem św. Jadwigi na Wawelu, a krzyżem na Giewoncie. Góruje zarówno nad starą, jak i nad nową zakopianką. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nadał temu miejscu tytuł "Turystycznego Skarbu Małopolski”. Krzyż wznosi się na górze sięgającej blisko 650 m n.p.m. Postument jest oświetlony w nocy i doskonale widoczny dla podróżujących po zakopiance, zarówno w stronę Krakowa jak i Zakopanego.

Organizatorem spotkania przy Krzyżu nad Zakopianką w niedzielę 17 listopada 2024 roku jest ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Wojciecha BM w Krzeczowie (tel.: +48 728 648 765; e-mail: krzeczowparafia@gmail.com).