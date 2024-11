Korowód w tej parafii jest już wieloletnią tradycją, pokazującą, że każdy z nas może osiągnąć świętość, i że niebo jest celem naszego życia.

Najpierw, już kilka tygodni przed uroczystością Wszystkich Świętych, katecheci pracujący w Szkole Podstawowej nr 27, znajdującej się na terenie parafii, rozmawiają z dziećmi o różnych postaciach wyniesionych przez Kościół katolicki na ołtarze i podpowiadają, by zainteresować się ich życiorysami, bo to właśnie w nich jest ukryte piękne przesłanie naszej wiary nie mające nic wspólnego z Halloween i przebieraniem się za czarownice, potwory i żywe dynie. Później, gdy zbliża się już właściwy czas, zapraszają do udziału w korowodzie, którego zwieńczeniem jest zawsze uroczysta Msza św., kiedy to wszyscy przebrani za świętych i błogosławionych są zaproszeni na ołtarz i prezentują się uczestnikom Eucharystii. Na Piaskach Nowych co roku organizowany jest też konkurs na najpiękniejsze przebranie, które najwierniej pokazuje daną postać.

Nie inaczej było i dziś, czyli w niedzielę 3 listopada, gdy na Mszy św. o 11.30 piękny i barwny korowód utworzyło kilkadziesiąt postaci, a wśród nich było m.in. dwunastu apostołów, św. Charbel, bł. Carlo Acutis, św. Barbara, św. Zofia, Matka Boża, św. Józef, mała Hiacynta z Fatimy, oraz wiele, wiele innych mieszkańców nieba. Po Mszy św. każdy z nich miał też swoje "5 minut" - w auli św. Jana Pawła II odbyła się bowiem ponowna prezentacja przebrań i wszyscy mieli też za zadanie przedstawić się i opowiedzieć co nieco o sobie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty za tydzień, czyli w niedzielę 10 listopada, również podczas Mszy św. o 11.30.