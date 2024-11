Oddanie krwi to piękny gest okazania bezinteresownej pomocy osobie, której przeważnie nie znamy, która jest poważnie chora i z nadzieją oczekuje, że znajdzie się ktoś zdolny do podzielenia się bezcennym lekiem, którego nie można niczym zastąpić. Oddanie krwi to wyraz odpowiedzialności i poczucia wspólnoty. - Każdego roku akcja krwiodawstwa na wawelskim wzgórzu i organizowane równolegle wydarzenia kulturalne cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Małopolski i turystów z całej Polski. Wspieramy te prospołeczne inicjatywy Zamku Królewskiego na Wawelu, bo mają na celu promowanie solidarności i rozwijanie świadomości społecznej - mówi Dariusz Bukowiec, wiceprezes Tauron Sprzedaż.

Zbiórka krwi zainaugurowała wawelski Tydzień Zdrowia, który potrwa do 13 listopada. - Program przygotowany przez ekspertów z zakresu edukacji wraz z firmą Tauron sprzyjać będzie niecodziennemu zwiedzaniu wzgórza m.in. przez osoby zmagające się z demencją, a także będące w spektrum autyzmu - podkreśla prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.