Dawniej spotkanie odbywało się pod nazwą "Forum młodych", a jego zwieńczeniem była Niedziela Palmowa przeżywana w katedrze na Wawelu. Kilka lat temu forum zamieniło się w SMAK, a Niedziela Palmowa - w Niedzielę Chrystusa Króla, ale i kiedyś, i dziś, jest to odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II, aby co roku w każdej diecezji odbywał się Światowy Dzień Młodzieży (w archidiecezji krakowskiej takie spotkania organizowane są od 2004 r.). SMAK jest też odbiciem tego, co dzieje się w polskim Kościele, a hasła towarzyszące spotkaniu są nawiązaniem do aktualnych wydarzeń oraz interpretacją hasła rozpoczynającego się roku duszpasterskiego.

- W 2022 r. chwyciliśmy się słów "Pokój wam", bo był to czas, gdy bardzo potrzebowaliśmy Bożego pokoju. Rok temu młodzi mieli za zadanie dokończyć zdanie "Marzę o Kościele, który…", a teraz, gdy zbliżający się Rok Święty będzie mówił o "Pielgrzymach nadziei", chcemy przypomnieć młodemu pokoleniu (i każdemu człowiekowi z osobna), że "Jemu (Bogu) zależy na tobie" - zapowiada ks. Marcin Filar, duszpasterz młodzieży naszej diecezji, i dodaje, że z tego hasła można "wycisnąć" gigantycznie dużo treści. Obecnie bowiem zbyt wielu młodych ludzi nosi w sobie smutek - często taki, który powoduje niewyobrażalny ból duszy. Niektórzy próbują sobie z nim poradzić w sposób, który niszczy ich oraz ich relacje z innymi ludźmi, odbierając nadzieję na przyszłość. - Chcemy więc wspólnie wsłuchać się w słowo Boże i dać sobie nadzieję, którą dostaniemy od Jezusa. To ważne, bo pracując z młodzieżą, czasem trudno jest oprzeć się wrażeniu, że im samym już na sobie nie zależy, i że wpadają w stan beznadziei. Coraz częściej nie widzą swojej przyszłości, nie zależy im na niej - zauważa ks. Marcin Filar. Przyznaje również, iż obserwuje, że dużo młodych nie potrafi się odnaleźć w dorosłym świecie, mają słabą odporność psychiczną i trudności w wyrażaniu siebie, uciekają w wirtualną rzeczywistość, w zdawkowe komunikaty. Apeluje też do rodziców, by dawali swojemu dziecku jasny przekaz: "Jesteś dla mnie ważny. Nie chcę cię zaprogramować, ale chcę cię wysłuchać".

Nie bez powodu osoby, które zostały zaproszone do udziału w SMAK-u (w roli gościa specjalnego) zapowiadają, iż postarają się dać młodzieży mądre wsparcie i spróbują pokazać - opowiadając o swoich doświadczeniach obecności Boga w codzienności - że to właśnie w Nim jest sens naszego życia, i że Bóg może wszystko, jeśli tylko pozwolimy Mu działać. - Podczas SMAK-u będę starał się dać młodym wsparcie i nadzieję oraz przekazać, iż nie są sami, bo wokół jest mnóstwo osób dorosłych, na które mogą liczyć. Byłoby dobrze, gdyby obie strony uczyły się jeszcze lepiej nazywać swoje emocje, i aby młodzi potrafili sobie wzajemnie pomagać, bo od tego, jakie teraz budują relacje, zależy to, jak poradzą sobie w rodzinie, którą kiedyś założą - zauważa Ks. Tomasz Trzaska, suicydolog towarzyszący ludziom z kryzysie, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ks. Tomasz mówi też stanowczo, iż nie wolno radzić komukolwiek, by w modlitwie szukał lekarstwa na depresję. - To prawda, iż wiara przenika wszystkie strefy naszego życia, ale są spawy, w których potrzebna jest pomoc specjalistów. Gdy chorujemy fizycznie, idziemy do lekarza, więc gdy choruje dusza, również trzeba iść do psychologa (lub psychiatry). Modlitwa może wspomóc terapię, ale depresji i czarnych myśli nie da się ani "zamodlić", ani "wybiegać", ani nie można czekać, aż "samo się rozejdzie" - podkreśla ks. T. Trzaska.

Sandra Szurgot z Łodzi opowie zaś o tym, w jaki sposób Bóg podpowiedział jej, że powinna zdawać na Akademię Muzyczną, jak sobie tam radzi i jak to się stało, że współtworzy zespół, który za cel postawił sobie uwielbienie Boga.

Do uczestnictwa w SMAK-u zaproszeni się nie tylko młodzi należący do różnych wspólnot Kościoła krakowskiego, ale też młodzież, która nigdy do takich grup nie należała, a chce poczuć moc młodego Kościoła. A on wyrywa z samotności, pułapki współczesnego świata.

Spotkanie Młodych rozpocznie się w piątek 22 listopada o godz. 18 wspólną kolacją, po której odprawiona zostanie Msza św. Po powrocie z Eucharystii zaplanowano integrację oraz występ Teatru Tańca "Lilia", którego założycielka Agata Stodolska również długo może opowiadać o swojej przyjaźni z Bogiem i o tym, jak powstał teatr i jak jego rozwój nabrał tempa, gdy pomysł został zawierzony Matce Bożej. W sobotę 23 listopada będzie czas zarówno na konferencje, wspólną modlitwę, pracę w grupach, posiłki oraz na adorację, którą rozpocznie świadectwo Sandry Szurgot, a potem uwielbienie poprowadzi zespół PAW.

Centralnym punktem niedzieli 24 listopada będzie Msza św. na Wawelu pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, na którą uczestnicy SMAK-u przyjdą w procesji, niosąc symbole ŚDM. Później zaplanowano zaś spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, gdzie odbędą się targi wspólnot oraz spotkanie z kolejnym gościem,

Szczegółowe informacje o SMAK-u oraz formularz zapisów można znaleźć na www.mlodzi.diecezja.pl.