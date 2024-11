Konkurs na żłóbek

Łukasz Kaczyński: Skąd pomysł, by zaprosić wszystkich do takiej właśnie aktywności w okresie przedświątecznym?

O. Tarsycjusz Bukowski OFM: Pomysł zorganizowania konkursu zrodził się podczas realizacji projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy Województwa Małopolskiego. Nazwaliśmy go Szopka Bernardyńska Całoroczna. Projekt zakłada budowę stałej, całorocznej Szopki Bernardyńskiej w ciągu 2 lub 3 lat. Będzie ona dostępna dla odwiedzających sanktuarium jako część ekspozycji muzealno-wystawienniczej. W ramach przygotowań odbywają się warsztaty, podczas których zgromadzono eksponaty z różnych klasztorów bernardyńskich. Zostały dokładnie opisane i skatalogowane, a także powstawały nowe elementy, które znajdą się we wspomnianej szopce. Pomysłodawcą całości jest pan Herbert Oleschko. Można powiedzieć, że warsztaty, konkurs oraz pomysł na stworzenie szopki całorocznej to wynik jubileuszu, który w zeszłym roku obchodziliśmy w naszym zakonie, a w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowaliśmy te obchody szczególnie uroczyście. Mam na myśli 800-lecie pierwszej szopki w Greccio, którą zorganizował św. Franciszek.

Czego oczekujecie od uczestników konkursu?

Zapowiedzieliśmy, że konkurs jest na żłóbek. I tak ma wyglądać. Dowolną techniką należy wykonać żłóbek, ale nie całą szopkę. Sugerujemy rozmiary od 10 do 30 cm. Może być z figurką dzieciątka Jezus, może być bez. Prace należy składać w Centrum Dziedzictwa i Dialogu, znajdującym się w budynku przy pl. Rajskim (tuż obok kaplicy św. Rafała), do niedzieli 15 grudnia - w poniedziałki, środy, czwartki i soboty od godz. 8.00 do 16.00, a we wtorki i piątki od 11.00 do 19.00.

Dlaczego warto wziąć udział w tym przedsięwzięciu?

Zachęcam w imieniu organizatorów, uczestników warsztatów i zakonników z kalwaryjskiego klasztoru, by wziąć udział w konkursie. I nie chodzi tylko o nagrody, jakie przygotowaliśmy. Oczywiście pierwsza jest wyjątkowa, ale każdy uczestnik będzie obdarowany przesłaniem, jakie płynie ze żłóbka, a jest ono ponadczasowe. Chrystus z miłości do każdego człowieka rodzi się, by przynieść ludziom niebo. Ta miłość się nie skończy i jest ratunkiem dla świata. Szczególnie mocno trzeba to podkreślić w dzisiejszych czasach - pełnych wojen, konfliktów i podziałów. Malutkie Dzieciątko Jezus w żłobie ma boską moc zaprowadzenia pokoju w sercu człowieka i pomiędzy ludźmi. Pomimo odrzucenia, biedy Betlejem, zimna i ciemności, Bóg przychodzi.

Co stanie się z nadesłanymi żłobkami - tym zwycięskim i pozostałymi?

Przyjęte prace zostaną poddane ocenie jury, które wyłoni zwycięzców konkursu, a następnie wszystkie prace zostaną wystawione, jako ekspozycja czasowa w Centrum Dziedzictwa i Dialogu. To instytucja, która funkcjonuje od lipca przy naszym sanktuarium. Odbędzie się też specjalne spotkanie z wręczeniem nagród. Po szczegóły konkursu zapraszamy na naszą stronę internetową www.kalwaria.eu.