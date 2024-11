Jak przekonuje Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Szlachetnej Paczki, akcja to zarazem niezwykłe spotkanie, jak i zauważenie drugiego człowieka. - Pozwala poczuć, ile siły w nas tkwi, kiedy jesteśmy razem. Paczka łączy tych, którzy mogą pomóc, z tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. To samotni seniorzy, rodziny wielodzietne, samodzielni rodzice, osoby chore, z niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub powodzi, która we wrześniu dotknęła południe naszego kraju - wymienia.

Z kolei Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę, przekonuje, że kompletowanie darów nie jest trudne, gdyż można to zrobić w grupie. - Paczkę, która przywraca godność i daje nadzieję, można przygotować z rodziną, wśród znajomych czy w szkole bądź w pracy. To coś więcej niż wsparcie. To też lekcja o empatii i okazania skutecznej pomocy człowiekowi w nieraz tragicznej życiowej sytuacji - tłumaczy.

Na pomoc czeka blisko 6 tys. rodzin. W ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w internetowej bazie rodzin na stronie www.szlachetnapaczka.pl można wybrać zarówno potrzebujących z najbliższej okolicy, jak i tych, którzy próbują zbudować swoje życie na nowo po wrześniowej powodzi.

Proces przygotowania pomocy i dostarczenia paczek w obu przypadkach jest taki sam. W każdym województwie będą wyznaczone magazyny, do których darczyńcy będą dostarczać paczki przeznaczone dla wybranej przez siebie rodziny dotkniętej skutkami powodzi. - Myślę, że bardzo ważne w Szlachetnej Paczce jest to, że pomiędzy darczyńcami, a obdarowanymi są wolontariusze. Oni docierają do potrzebujących i poznają ich kłopoty dosłownie do głębi. To sprawia, że przekazywana pomoc jest niezwykle efektywna i trafiona. Dlatego zachęcam, by dzielić się dobrem, gdyż ono zawsze powraca - namawia do udziału Krzysztof Wielicki, polski alpinista i himalaista.

Organizatorzy inicjatywy służą pomocą tym, którzy chcą się w nią włączyć. Na stronie Szlachetnej Paczki znajduje się zestaw materiałów, które ułatwią tworzenie paczki: gotowe teksty, grafiki, narzędzia do podziału zadań, które można rozesłać do osób zapraszanych do wspólnego robienia paczki.

Znajdują się tam również argumenty, którymi można zachęcić nieprzekonanych do wspólnego czynienia dobra. Można również skorzystać ze specjalnej infolinii pod numerem (12) 333 78 00 przez 7 dni w tygodniu od godz. 10 do 18.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących w akcji już od ponad 20 lat. Dzięki ostatniej odsłonie Szlachetnej Paczki wsparcie materialne o wartości niemal 74 mln zł otrzymało blisko 47 tys. osób. W ramach akcji pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących w całym kraju. Wśród nich było niemal 21 tys. dzieci i 5 tys. seniorów.