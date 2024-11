Kraków. Nie żyje ks. infułat Franciszek Kołacz

Franciszek Kołacz urodził się w 1931 r. w podkrakowskim Łęgu, który wówczas należał do parafii w Mogile, zaś od 1951 r. należy do parafii pw. św. Judy Tadeusza w Czyżynach. Służył w mogilskim kościele parafialnym jako ministrant. W 1947 r. rozpoczął naukę w krakowskim gimnazjum św. Jacka. Po jego ukończeniu wstąpił w 1951 r. do małego seminarium duchownego archidiecezji. O jego przyjęciu zadecydował metropolita krakowski abp Adam Stefan Sapieha.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 r. w katedrze na Wawelu z rąk bp. Franciszka Jopa. Prymicyjną Mszę św. odprawił w kościele parafialnym na Czyżynach. Jego pierwszą stałą placówką duszpasterską była parafia pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie był wikariuszem w latach 1956-1959. Potem został wikarym w parafii pw. św. Jacka w Chochołowie na Podhalu (1959-1961), następnie w parafii pw. św. Jana Kantego i św. Małgorzaty w Kętach ( 1961-1967). W 1967 r. został administratorem parafii pw. Serca Pana Jezusa w Byczynie. W latach 1974-1978 pracował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

W 1978 r. został mianowany administratorem parafii św. Józefa w krakowskim Podgórzu. Od 1982 do 2006 r. był formalnie proboszczem tej parafii. Za czasów jego proboszczowania parafia rozkwitła materialnie i duchowo. Proboszcz, związany od I połowy lat 70. XX w. z ks. Franciszkiem Blachnickim, twórcą ruchu oazowego, wprowadził do parafii nowe formy duszpasterskie, m.in. krąg wspólnoty Domowego Kościoła. Zadbał także o gruntowną renowację bryły zewnętrznej i wnętrza kościoła parafialnego. Od podstaw, w zapuszczonych piwnicach domu parafialnego, powstał parafialny ośrodek kultury chrześcijańskiej Kamieniołom, przyciągający tu osoby z terenu całego Krakowa. Aktywność duszpasterska ks. Kołacza spowodowała, że znalazł się na celowniku komunistycznej komunistycznej bezpieki. Był inwigilowany oraz wzywany na "rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze".

W latach 80. XX w. ks. Franciszek został mianowany moderatorem archidiecezjalnym DK, a w latach 1996-2000 był jego moderatorem krajowym.

Po przejściu w 2006 r. na emeryturę pojechał służyć katolikom w Odessie na Krymie. Po powrocie był m.in. kapelanem Franciszkanek Rodziny Maryi w Mszanie Dolnej. Także na tym terenie był aktywny duszpastersko. Jeździł również na spotkania członków Domowego Kościoła i Oazy Rodzin. Ostatni okres życia spędził w Domu Księży Chorych w krakowskich Swoszowicach.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 22 listopada o godz. 11 wprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego do kościoła św. Józefa w Podgórzu, gdzie będzie modlitwa różańcowa. O godz. 12 w świątyni rozpocznie się pogrzebowa Msza św., po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz Podgórski i złożenie do grobu.

Sylwetkę ks. Kołacza przedstawimy szerzej w 48. numerze "Gościa Krakowskiego".