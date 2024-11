Znamy laureata 7. edycji nagrody Veritatis Splendor

Nagroda im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor" przyznawana jest przez województwo małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.

Na uroczystej gali w Filharmonii Krakowskiej, która odbyła się 20 listopada, wyróżnienie trafiło do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. św. Faustyny, dawniej zwanego "Domem Miłosierdzia". Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1981 r., kontynuując pracę wychowawczą wśród dziewcząt, rozpoczętą w Warszawie w 1862 r. przez matkę Teresę Potocką.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Faustyny jest miejscem, w którym młode dziewczęta, często pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zmagające się z poważnymi problemami emocjonalnymi, odnajdują zrozumienie, wsparcie oraz bezpieczną przestrzeń do rozwoju. "Praca z nimi opiera się na indywidualnym podejściu, zrozumieniu ich potrzeb oraz tworzeniu warunków sprzyjających odbudowie zaufania i poczucia własnej wartości. Ośrodek wyróżnia się nie tylko profesjonalizmem kadry, ale również głębokim zaangażowaniem w realizację misji wychowawczej i terapeutycznej. Wychowawcy przygotowują dziewczęta do pełnienia odpowiedzialnych ról żon, matek, a także do zdobycia zawodu" - napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Jednym z przykładów skuteczności tej placówki jest liczba absolwentek, które po opuszczeniu ośrodka wróciły na drogę prawidłowego rozwoju społecznego i edukacyjnego, często angażując się w działalność społeczną i pomagając innym. Kluczową cechą ośrodka jest jego nieustająca troska o to, by dziewczęta nie tylko radziły sobie z codziennymi wyzwaniami, ale także by potrafiły rozpoznawać i realizować swoje marzenia i cele. Wychowawcy i pedagodzy pracujący w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. Faustyny kładą ogromny nacisk na formowanie postaw opartych na wartościach głoszonych przez patrona Małopolski - św. Jana Pawła II, takich jak: miłość bliźniego, empatia, solidarność, odpowiedzialność i miłosierdzie.

- Siostry z krakowskich Łagiewnik z niezwykłą mądrością, z prawdziwie matczynym zatroskaniem prowadzą swoje wychowanki do odkrycia prawdy, dobra i piękna oraz nieprzemijających wartości wiodących do życia opartego na ideałach głoszonych przez papieża Polaka - ocenia ks. Sebastian Kozyra, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im św. Jana Pawła II w Krakowie, współorganizatora konkursu.

Nagroda im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor" nie tylko upamiętnia papieża Polaka, który jest wybitnym Małopolaninem z niepodważalnymi i powszechnie uznanymi zasługami w dziedzinie dialogu między kulturami, ale jest również uznaniem wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska, oraz podkreślenie jego tożsamości na arenie międzynarodowej. Laureat lub laureaci nagrody Veritatis Splendor wybierani są corocznie przez specjalną kapitułę, a pula w danej edycji wynosi 390 tys. zł.

Dotychczasowymi laureatami wyróżnienia byli: s. Rosemary Nyirumbe, ks. Mieczysław Puzewicz, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, Dom św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Caritas Diecezji Tarnowskiej, Fundacja "Kromka Chleba" w Tarnowie, Fundacja "Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim" oraz Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie.