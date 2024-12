Rekolekcje rozpoczęła Msza św., której w auli Akademii Nauk Stosowanych przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Hierarcha przypomniał postać św. Cecylii, patronki dnia. - Postawa Cecylii, reprezentująca przecież postawę tylu wiernych, wspaniałych chrześcijan, zwłaszcza męczenników pierwszych wieków, pokazuje na czym polega religia, na czym polega nasze związanie się z Bogiem - podkreślał abp Marek Jędraszewski, dodając: - Nie możemy żyć w pełni jako ludzie bez związania z Bogiem. Nie możemy być prawdziwie wolni, nie będąc homo religiosus, nie będąc ludźmi religijnymi. Trzeba na nowo, ciągle na nowo te więzy z Panem Bogiem odnajdywać, z Bogiem się związywać, prosić Go, byśmy mogli do Niego ciągle, wiernie, coraz bardziej przeniknięci miłością należeć - zaznaczył abp Marek Jędraszewski. Przypomniał też ostatni zapisek w "Dzienniczku" św. s. Faustyny: "Nic mnie nie odstraszy od Ciebie, Boże, bo wszystko jest mniejsze nad poznanie moje, widzę to jasno. Nic mnie od Ciebie, Boże, nie odstraszy. Bo widzę, jak mnie kochasz. Najwspanialszy wyraz tego, co znaczy być homo religiosus, co znaczy być człowiekiem religijnym, czyli związanym z Bogiem, już tu na ziemi, ale na wieczność całą”.

Metropolita krakowski mówił też, że dzieje kultury europejskiej, dzieje kultury zachodniej w tym związaniu się z Bogiem napotkały na bardzo trudny czas. - Zaczął się on w XVIII wieku, to epoka tak zwanego oświecenia, bo był to czas, kiedy chciano zerwać więzy Europejczyków z Bogiem. Wiek XIX twierdził, ze należy odrzucić wszelkie wyobrażenia o Bogu, które wewnętrznie krępują człowieka, a wiek XX to tragiczna konsekwencja tego, co stało się z ludzkością odrzucającą Boga i Jego prawo. Także wiek XXI nie jest czasem miłości i pokoju: pokazują to kolejne konflikty na Bliskim Wschodzie, czy Ukrainie - dodał abp Jędraszewski.

Wszystkich uczestników i zaproszonych gości powitał ks. Jan Gacek, kapelan Związku Podhalan. - Rekolekcje to czas pustyni, na którą wyprowadza nas Duch Święty, aby umocnić nas do walki ze zwodzicielem To czas, dzięki któremu będziemy umieli zdemaskować fałszywe nauki, te przeszłe, teraźniejsze i przyszłe - wskazał ks. Gacek. Do Nowego Targu przyjechali także inni kapelani Związku Podhalan, m.in. ks. prałat Władysław Zązel.

Podczas Mszy św. śpiewał i grał zespół regionalny ze Skomielnej, przybyły delegacje z pocztami sztandarowymi Związku Podhalan.

W imieniu władz Akademii Nauk Stosowanych głos zabrał prof. Grzegorz Nieć. Zauważył, że uczelnia ma obowiązek pielęgnować tradycję, której elementem jest wiara katolicka. - Wiara to element kultury i naszej tożsamości, tożsamości naszego narodu - zauważył prof. Nieć. W liturgii na rozpoczęcie rekolekcji uczestniczyła także dr Bianka Godlewska-Dzioboń, rektor nowotarskiej uczelni.

Wykład inauguracyjny "Sakralny wymiar pisma w kulturze europejskiej" wygłosił prof. dr hab. Mirosław Lenart. Wśród prelegentów pojawią się także znane postacie ze świata nauki, w tym prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, ks. dr Leszek Łysień oraz dr Stanisław Buda, którzy podzielą się swoimi refleksjami na temat duchowości, wiary i współczesnych wyzwań religijności.