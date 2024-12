Rekord nad rekordy. 10 mln pasażerów na Kraków Airport!

Z tej okazji w terminalu odbyły się uroczystości z udziałem m.in. polskich władz. - Odczuwam ogromną satysfakcję z powodu tak dynamicznego rozwoju polskich lotnisk regionalnych. Biją one kolejne rekordy. 10 milionów w Krakowie, 4 miliony we Wrocławiu, ponad milion w Rzeszowie. Ma to kluczowe znaczenie dla wygenerowania odpowiednio wielkiego ruchu pasażerskiego, co jest niezbędne w kontekście budowy i przyszłego funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego - skomentował Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Sobota była dniem pełnym niespodzianek dla pasażerów odlatujących i przylatujących z Kraków Airport. Maskotka 10M częstowała ciasteczkami z wróżbą, a specjalna fotościanka pozwalała podróżnym uwiecznić tę historyczną chwilę krakowskiego lotniska. Kulminacyjny punkt wydarzenia nastąpił o 11.20, gdy przyleciał "szczęśliwy rejs” z Warszawy, którym podróżował 10-milionowy pasażer Kraków Airport. Przy dźwiękach Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej i rozsypanym konfetti pan Mateusz został uroczyście powitany przez zarząd lotniska oraz gości. Dostał on też wyjątkowe upominki.

- Dziękujemy naszym pasażerom za zaufanie i wybór naszego lotniska. To ich obecność motywuje nas do dalszego rozwoju i osiągania kolejnych sukcesów. 10-milionowy pasażer to wspaniałe ukoronowanie 60-lecia lotniska w Krakowie! To efekt ciężkiej pracy całego zespołu lotniska oraz współpracy z partnerami - od linii lotniczych po lokalne władze i społeczności - mówił Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

Wieczorem Teatr Słowackiego, Operę Krakowską i Tauron Arenę rozświetliły specjalne iluminacje związane z Kraków Airport.