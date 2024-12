Odprawiona tam Msza św. była jednocześnie centralnym punktem SMAK-u, czyli Spotkania Młodych Archidiecezji Krakowskiej, oraz ważnym wydarzeniem dla Akcji Katolickiej i dla czterech młodych osób składających dziś przyrzeczenie i wstępujących w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W homilii metropolita krakowski przypomniał, że naród izraelski przez sześć wieków żył zapowiedzią proroka Daniela. Jej prawdziwość osobiście potwierdził Syn Boży Jezus Chrystus i został odrzucony. O tym, że jest Królem, Zbawiciel zaświadczył wobec Piłata, mówiąc: "Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego" - mówił. Zauważył też, nawiązując do słów z fragmentu Apokalipsy, że prześladowania chrześcijan były przed wiekami i trwają dziś. - Iluż ludzi oddało swoje życie dla Chrystusa, będąc przekonanymi, że nasze życie jest tylko pielgrzymką, wędrówką do domu Ojca i że Chrystus przyzna się do nas, uznając nasze świadectwo o Nim dawane światu. Przyzna się do nas i wprowadzi do domu Ojca - podkreślił arcybiskup, zwracając uwagę, że obecnie około 300 milionów ludzi jest prześladowanych za wiarę. Cytując słynne słowa św. Jana Pawła II, metropolita zachęcał też, by nie bać się otworzyć drzwi Chrystusowi, bo Jego władza jest słodka i łagodna.

Arcybiskup przypomniał też, że w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Ojciec Święty Franciszek otworzy drzwi Roku Świętego jubileuszowego 2025. Tym samym zaczną się dla Kościoła na całym świecie "dni szczególnej łaski, dni miłosierdzia, dni odzyskanego Bożego Synostwa, dni radości i nadziei".

- Przeżywana dziś przez nas uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, musi zaś być dniem radości. Radości, że nas wybrał, że powołał, że chce, byśmy o Nim świadczyli. Radości wynikającej także z tego, że nasze słowo, nasz przykład życia może dać innym nadzieję. Bo przecież wszyscy jesteśmy obywatelami nowego świata, nowego królestwa. Królestwa miłości i prawdy. Królestwa sprawiedliwości i pokoju. Królestwa, w którym królem jest nasz Pan, Jezus Chrystus - zakończył metropolita.

Przed błogosławieństwem został także odnowiony akt zawierzenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Po Eucharystii młodzież uczestnicząca w SMAK-u poszła do budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, gdzie odbyły się Targi Wspólnot, spotkanie z przedstawicielem Wolontariatu Misyjnego "Salvator" poświęcone sł. Bożej Helence Kmieć oraz panel informujący o wyjeździe na przyszłoroczny Jubileusz Młodych do Rzymu.