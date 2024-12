Zakopane. Sylwester z góralskim brzmieniem

W sobotę 30 listopada w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór odbyła się konferencja prasowa, podczas której organizatorzy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące organizacji wydarzenia oraz zaprezentowali gwiazdy tej wyjątkowej nocy. - Widzimy, że jest takie zapotrzebowanie, żeby impreza sylwestrowa odbyła się w Zakopanem, także ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Będzie ona jednak miała inny charakter. Jej skala jest dużo mniejsza, aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców i znaleźć kompromis między ich oczekiwaniami a oczekiwaniami turystów - podkreślał burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Organizatorzy postawili na muzykę folkową, która od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach gości odwiedzających Zakopane i jego mieszkańców. Na scenie na Górnej Równi Krupowej wystąpią uznane zespoły tego gatunku, których twórczość cieszy się ogólnopolskim uznaniem. Posłuchamy Brathanków, Skaldów, Trebuniów-Tutków czy Krywania. Folkowe brzmienia wypełnią sylwestrową noc, tworząc wyjątkowy klimat łączący tradycję z nowoczesnością. Nie zabraknie również występów artystek pochodzących ze Skalnego Podhala, m.in. Ani Gąsienicy-Byrcyn, Hanki Rybki czy Martyny Kasprzyckiej, które z powodzeniem rozwijają swoje muzyczne kariery. Zaktywizują nas elektroniczne nuty zespołu Future Folk, "muzyka Karpat” prezentowana przez zespół Fiś Banda i świetnie brzmiące ponadczasowe, rockandrollowe covery w wykonaniu zespołu Passport Control. Uzupełnią je energetyczne występy zespołów regionalnych z Zakopanego - Giewontu działającego przy parafii na Olczy i Klimków działających przy Związku Podhalan Oddział Zakopane.

Koncert plenerowy w Zakopanem to wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców - zarówno miłośników muzyki folkowej, jak i turystów pragnących doświadczyć autentycznej atmosfery miasta. Organizatorzy są przekonani, że różnorodny program przypadnie do gustu tysiącom gości z całej Polski i zagranicy.

Początek zabawy sylwestrowej w Zakopanem 31 grudnia o godz. 19 przy scenie plenerowej na Górnej Równi Krupowej. Organizatorzy: miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury.