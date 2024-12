Ważny dzień dla Zakonu św. Łazarza

Do wspólnoty przyjęto trzech kawalerów i dwie damy. Uroczystość inwestytury w Rycerskim i Szpitalniczym Zakonie św. Łazarza z Jerozolimy zawsze trwa dwa dni. - Pierwszy ma charakter przygotowania nowicjuszy podczas spotkania we wspólnocie i Mszy Wigilii inwestytury. Drugiego dnia podczas Mszy św. kandydaci otrzymują zakonny płaszcz i krzyż, a także są pasowani na rycerzy. Tym razem tego obrzędu dokonali Wielki Mistrz Francisco de Borbon Graf von Hardenberg oraz Prior dr Paweł Skowronek - opowiada Paweł Czerenko, jeden z przyjętych do zakonu kawalerów, na co dzień angażujący się w różne akcje dobroczynne, a także w organizację krakowskiego Orszaku Trzech Króli. Oprócz niego do zakonu należą już także: Anna Collyer, Krystyna Leżańska, Piotr Karaś i Józef Luberda.

Rycerski i Szpitalniczy Zakon św. Łazarza został odnowiony w Polsce w latach 80. XX w. jako środowisko wsparcia dla pierwszego powstającego wówczas w Krakowie Hospicjum św. Łazarza. Właśnie dlatego dość licznie jest w nim reprezentowane środowisko medyczne, a wśród kawalerów zakonu znalazło się wielu wybitnych lekarzy. Później do ich grona dołączyli także przedstawiciele innych zawodów. Do dziś zakon opiekuje się Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza, a jego członkowie prowadzą także inne dzieła charytatywne.