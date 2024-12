Adwentowym celem inicjatywy jest wsparcie Katolickiej Wspólnoty "Chleb Życia", prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. Fundacja ta wspiera osoby najbardziej potrzebujące, osoby starsze, chore, niepełnosprawne, bezdomne, ubogie, samotne matki z dziećmi, a nawet rannych żołnierzy i ich rodziny.

Akcja zorganizowana przez grupę charytatywną "Szpunt" z Duszpasterstwa Akademickiego "Beczka" przemieniła na jeden dzień krużganki krakowskiego klasztoru dominikanów w wielkie stoisko, na którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie brakuje pachnących ciast, interesujących książek czy też pięknych ozdób świątecznych.

- Myślę, że to zaangażowanie otwiera studentów na potrzeby bliźniego, zwłaszcza tego, który jest blisko nas, i do którego czasem obawiamy się podejść. Oczekujemy obecnie na przyjście Chrystusa, który objawia się w innych ludziach, zwłaszcza ubogich. To wyjątkowa prawda, o której nie można zapominać - podkreśla o. Maciej Chanaka OP, duszpasterz "Beczki".

Odwiedzający kiermasz podkreślają, że taka forma zbiórki co roku zapewnia jej powodzenie. - Dla mnie ważne jest to, że to nie tylko zbiórka i wrzucenie datku. Że można się tu spotkać, pobyć ze znajomymi lub nieznajomymi. Porozmawiać o literaturze czy zjeść bardzo pyszne ciasto. To wyjątkowo buduje taką pomagającą wspólnotę - ocenia pani Anna.

Nie zapomniano także o najmłodszych. Przygotowano dla nich specjalny kącik, gdzie mogą oni malować kolorowanki czy spełniać się jako malarze. Chętni mogą również wylicytować interesujące obrazy oraz wejściówki do ciekawych miejsc.

Wspierający mogą też wypić dobrą kawę czy zjeść gofra w specjalnie przygotowanej kawiarence. Odbywają się również spektakle teatralne grupy Karton, wernisaż wystawy prac fotograficznych Kamili Kansy pt. "Blisko" czy specjalny panel dyskusyjny z udziałem s. Małgorzaty Chmielewskiej i o. Tomasza Franca OP.

Każdy, kto nie może osobiście pojawić się u krakowskich dominikanów w niedzielę, wciąż może wesprzeć akcję w internecie. Można to zrobić pod adresem www.ciacho.dominikanie.pl.

Kiermasz charytatywnej grupy "Beczki" organizowany jest w Krakowie dwa razy w roku - przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Dzięki dotychczasowym akcjom udało się na przykład zbudować studnię w Sudanie czy kupić rentgen dla szpitala w Ugandzie oraz wspomóc Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, które od początku rosyjskiej inwazji prężnie działa na rzecz poszkodowanych mieszkańców oraz walczących żołnierzy.