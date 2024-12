Życzenia świąteczne metropolity krakowskiego

Życzył m.in., by święta były czasem narodzenia Pana Jezusa w sercach archidiecezjan. - Pragnę z okazji zbliżających się świąt przekazać Wam bardzo serdeczne życzenia Bożych mocy, Bożych świateł, tej radości, do której wzywali aniołowie pasterzy betlejemskich - mówił abp Marek Jędraszewski, zwracając uwagę na to, aby nadchodzące dni były czasem osobistego spotkania z Nowonarodzonym Jezusem i całą Świętą Rodziną.

Przypomniał przy tej okazji o inauguracji diecezjalnych obchodów Roku Świętego, które zaplanowano na 29 grudnia, czyli na Niedzielę Świętej Rodziny. - Życzę, aby te święta były dla wszystkich Was, moi drodzy, czasem narodzenia Pana Jezusa w Waszych sercach. Niech przyniesie Wam pokój, błogosławieństwo i poczucie tego, że jesteście Bożymi dziećmi i właśnie dlatego przyszedł na świat. Jednorodzony Syn, Słowo Boże, Boski Logos stał się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się Bożymi dziećmi - podkreślił metropolita krakowski, życząc wiernym radości, która z tego faktu winna wypływać.