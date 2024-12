Sylwester z ubogimi tuż-tuż

Podczas Sylwestra w Krakowie około 250 osób bez domu modli się i ma okazję zjeść ciepły posiłek oraz spędzić czas na dobrej zabawie. - Nie da się ukryć, że to wyjątkowy sposób spędzenia tej nocy sylwestrowej. Chcemy spotkać się z potrzebującymi, którzy są często w społeczeństwie pomijani. Każdy przybyły gość jest otoczony opieką i szacunkiem bez względu na popełnione błędy. Dodatkowo pragniemy uwrażliwiać społeczeństwa na problem ubóstwa i bezdomności - opisuje Magdalena Ziemska, współorganizatorka. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie "Sylwester z Ubogimi". Każdego roku na potrzebujących czeka: pięknie przystrojona sala, pyszne i ciepłe jedzenie, wynajęta zastawa, Eucharystia o północy oraz wodzirej prowadzący poszczególne tańce, jak również otwarte na ich potrzeby serca wolontariuszy.

Z kolei Krzysztof Szymkiewicz, współorganizator, zaznacza, że "Sylwester z Ubogimi" ma być również przestrzenią ukazania bezdomnych i biednych w nieco innym świetle. - Pragniemy nie tylko zaspokajać ich codzienne potrzeby, ale również sprawić, by poczuli się wyjątkowo. By nie musieli troszczyć się o jedzenie, ciepło czy miejsce do spania, ale mogli się skupić, jak zwyczajni ludzie, na rozmowie, śpiewie czy tańcu - podkreśla.

Każdy, kto chciałby się włączyć w organizację tej wyjątkowej nocy, która będzie mieć miejsce w Liceum im. św. Rity w Krakowie, może przelać darowiznę na konto bankowe lub poprzez stronę www.zrzutka.pl. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup jedzenia, wynajem zastawy i sprzętów kuchennych, zakup dekoracji, nabycie brakujących darów dla paczek dla gości.

Można również włączyć się bardziej bezpośrednio i zgłosić jako wolontariusz lub przygotować pierogi i sałatki czy dostarczyć ciasta, pieczywo lub paszteciki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sylwesterzubogimikrakow.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości można natomiast kierować pod adresem e-mail kontakt@sylwesterzubogimikrakow.pl oraz numerem telefonu 501 529 128.