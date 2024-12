W pierwszych słowach listu metropolita krakowski, odnosząc się do odczytywanej dzisiaj w kościołach historii św. Szczepana, przypomina, że od samych początków Kościoła dawanie świadectwa o Jezusie łączy się z koniecznością przyjęcia cierpienia, a nawet poniesienia męczeństwa. "Radość płynąca z ujrzenia Chrystusa oczyma wiary, potwierdzonej silną nadzieją i wytrwałą miłością, w życiu chrześcijanina łączy się zatem i znajduje źródło w konieczności dawania o Nim świadectwa, które niekiedy pociąga ze sobą odrzucenie, szyderstwo, cierpienie, czasem także męczeńską śmierć" - zauważa.

Pisze także, że mimo to chrześcijanie nie wyrzekali się swojej wiary, a wręcz przeciwnie - głoszenie jej wobec innych ludzi uważali za swoje święte zadanie. Arcybiskup wskazuje też, że także dzisiaj niezbędna jest wyraźna ewangelizacja.

"Wiemy, że obecne władze państwowe próbują, niestety, zamykać drzwi Chrystusowi, zmniejszając liczbę godzin religii w szkole. Ponadto zapowiadają wprowadzenie obowiązkowego dla wszystkich uczniów przedmiotu, który może stać się narzędziem deprawacji moralnej nawet małych dzieci. Tym większym więc zadaniem, stojącym zwłaszcza przed rodzicami, jest zatroskanie o właściwe nauczanie i wychowanie ich potomstwa" - przestrzega.

Zaznacza przy tym, że konieczna jest solidarna postawa czujności i sprzeciwu. "Niezbędne jest podejmowanie, wspólnie przez nas wszystkich, różnorodnych działań, aby w skali całej archidiecezji krakowskiej pogłębiać i poszerzać wychowanie katolickie poprzez wspieranie i rozwój istniejących już katolickich placówek edukacyjnych - przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz wyższych uczelni" - pisze metropolita i dodaje, że potrzeby odnoszące się do właściwego kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu katolickim są tak wielkie, iż skłaniają do tworzenia nowych instytucji tego typu.

"Jako wspólnota Kościoła prowadząca katolickie ośrodki edukacyjne w solidarnym zatroskaniu o dobro wspólne razem z rodzicami i instytucjami świeckimi gwarantujemy, że w szkołach tych nadrzędna pozostanie reguła pierwszeństwa rodziców i opiekunów prawnych do decydowania o własnych dzieciach. Natomiast Kościół i szkoła, na ile to tylko możliwe, zapewniać będą im niezbędne wsparcie w pięknym i szlachetnym wysiłku ich wychowania" - zapewnia abp Jędraszewski.

Przypomina przy tym, że tak realizowane wspólne dzieło wymaga zarówno wielkiej modlitwy wiernych, jak i ofiarności. "Wykazują ją w sposób szczególny podmioty prowadzące szkoły katolickie na terenie archidiecezji krakowskiej, a wśród nich wiele zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń, oraz władze, nauczyciele i pracownicy tych placówek" - podkreśla, dziękując im za to zaangażowanie.

"Z serdeczną prośbą o włączenie się w nie i wsparcie zwracam się także do Was, Drodzy Siostry i Bracia, w dzisiejsze Święto. Niech Wasz hojny dar serca złożony w czasie tacy mszalnej przyczyni się do realizacji wielkiego dzieła rozwijania szkolnictwa katolickiego, przed którym wszyscy stoimy" - zachęca.

