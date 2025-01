Razem cieszmy się z czasu Bożego Narodzenia!

Aż 80 dzieci, podzielonych na 6 grup (w każdej jest ktoś grający na gitarze, są też grzechotki i tamburyny), od piątku 27 grudnia przemierza ulice Niepołomic - pukają od domu do domu i zapraszają do wspólnego śpiewania. W ten sposób nie tylko opowiadają spotykanym ludziom prawdę o cudzie betlejemskiej nocy, ale też pielęgnują tradycję kolędowania, która w dużych miastach prawie już zanika. Na przykład na krakowskich osiedlach od lat kolędników nikt już nie widział.

- Kolędujemy już po raz czwarty. Mieliśmy dwuletnią przerwę spowodowaną pandemią, ale postanowiliśmy wrócić do zwyczaju, który zrodził się w naszej parafii, bo pięknie jest śpiewać kolędy - mówi Aleksandra Szewczyk, opiekunka scholi Exodus, którą w niepołomickiej parafii można usłyszeć w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 i dodaje, że przygotowania do kolędowania trwały miesiąc. Trzeba było przecież przygotować śpiew i brzmienie tak, żeby wszystko było idealnie, a potem ogarnąć także sprawy związane z logistyką tego przedsięwzięcia. - Bardzo się cieszę, że zaangażowanie dzieci i młodzieży tworzących scholę jest tak duże, i że mogę liczyć na pomoc ich rodziców, a także księdza katechety. Kolędowanie jest dla mnie przyjemnością - zapewnia A. Szewczyk, a dzieci przekonują, że czas, który poświęcają na kolędowanie, jest czasem wspaniale spędzonym. - Gdy wchodzimy do kolejnych domów i śpiewamy, to czuje się tę świąteczną, niepowtarzalną atmosferę, prawdziwy serdeczny klimat Bożego Narodzenia - przekonują Natalka, Madzia, Ola i Agnieszka.

Schola, jak zawsze, ubrana jest w swoje czerwone pelerynki, kolędnicy niosą też szopkę i gwiazdę betlejemską, a dobrych ludzi proszą o skromny choćby datek, który zasili budżet ich wyjazdów - zimowego do Zawoi i letniego do Rewala

Schola Exodus zaprasza też na jasełka zatytułowane "A nadzieja znów wstąpi w nas" oraz na wspólne kolędowanie, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 5 stycznia, o godz. 17 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach