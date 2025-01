Szczelnie wypełniona sala zakopiańskiego kina Sokół w wieczór sylwestrowy 31 grudnia stanowiła doskonałe potwierdzenie, że publiczność darzy niezwykłą sympatią artystów z Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej z jej dyrygent Agnieszką Kreiner na czele. Wszak to ona jest sprawczynią tego niezwykłego muzycznego przedsięwzięcia. I czyni to ponad wszelkimi podziałami. To dla niej na scenie obok siebie stanęli burmistrzowie, dawny Piotr Bąk i obecny Łukasz Filipowicz. Nie zabrakło bowiem tradycyjnego toastu włodarza Zakopanego i życzeń noworocznych. Wcześniej licznych gości przywitała Joanna Staszak i Paweł Para, przedstawiciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Potem na chwilę oddała batutę pani wiceburmistrz Iwonie Grzebyk-Dulak i przewodniczącemu Rady Miasta Grzegorzowi Jóźkiewiczowi.

W tegorocznym programie koncertu dominowały utwory z Wiednia, Budapesztu i Chorwacji. Do tego ostatniego kraju nawiązywał tytuł wydarzenia: „Muzycznym pociągiem do Chorwacji”. W wieczór sylwestrowy słuchacze poznali wielu artystów z tamtego kraju i ich twórczość. Był nawet konkurs wiadomości o Chorwacji, a publiczność chętnie śpiewała „Marijanę” Vlaho Paljetaka. „Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że zostaniesz mą królewną” – brzmiał jeden z fragmentów. Jak się okazało wcale nieprzypadkowo. Na scenie bowiem pojawiła się sama królewna, czyli gwiazda wieczoru Gabriela Hrženjak, sopranistka z Chorwacji. U jej boku wystąpił Sebastian Szumski – baryton. Artyści za swój występ zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Dziękował im także m.in. Paweł Włodarczyk, generalny konsul honorowy Konsulatu Generalnego Republiki Chorwacji w Krakowie.

Scenariusz oraz aranżacje muzyczne sylwestrowego koncertu to dzieło Agnieszki Kreiner, a za multimedia odpowiadał Jarosław Jastrzębski. Obraz świetnie łączył się z dźwiękami Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej. Można było się przenieść m.in. do miasta partnerskiego Zakopanego o nazwie Opatija, które znajduje się w Chorwacji.

Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna to jedyna orkiestra w Polsce, która może być jednocześnie ludową kapelą góralską. Jej nazwa nawiązuje do dawnych tradycji uzdrowiskowych Zakopanego. TOK współtworzą profesjonalni muzycy związani pochodzeniem lub pracą z Podhalem. Do ich najważniejszych osiągnięć artystycznych można zaliczyć w Zakopanem "Stabat Mater" i "Rymów dziecięcych" Karola Szymanowskiego. Na swoim koncie mają cztery płyty CD, m.in. z kolędami, która nosi tytuł: "Kolęduje Polska cała - kolędy patriotyczne i pastorałki ucieszne".