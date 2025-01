Myślenice. Siedem wieków z krzyżem

Proboszcz ks. Zdzisław Balon zaznaczył, że "w cieniu krzyża rodziła się i trwała wiara wielu pokoleń żyjących tutaj, również tego pokolenia i oby tak było dalej". - Dziękujemy Panu Bogu za to, że stąd nieprzerwanie głosi się Ewangelię, że udziela się sakramentów kolejnym pokoleniom ludzi, którzy przychodzili, przychodzą i będą przychodzić tutaj na świat, a przede wszystkim tutaj będą stawali się Bożymi dziećmi na mocy przyjmowanego przez nich sakramentu chrztu świętego - powiedział metropolita krakowski. Wspomniał o znaczeniu znajdującego się w świątyni, która jest w roku 2025 jednym z kościołów jubileuszowych archidiecezji, cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej, przed którym łaski wypraszają od lat 30 XVII wieku kolejne pokolenia parafian.

Mówiąc o scenie chrztu, która stanowiła centrum dzisiejszej liturgii Słowa a także znajduje się na poświęconej w kościele polichromii, metropolita zauważył, że to pierwszy w dziejach ludzkości moment, w którym Bóg objawia się ludziom jako Trójca Osób - Ojciec, Syn i Duch Święty. Arcybiskup wskazał też na "otwarte niebo", które jest znakiem rozpoczęcia dzieła odkupienia, mającego swój szczyt w śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Przywołując św. Grzegorza z Nazjanzu powiedział, że "w tym momencie Jezus podniósł ze sobą całą ludzkość w stronę nieba", dlatego święto Chrztu Pańskiego tak uroczyście obchodzone jest w całym Kościele, a chrzest Jezusa jest zapowiedzią chrztu wszystkich chrześcijan, bo to moment, w którym otwiera się dla nich niebo.

W tym kontekście metropolita przywołał chrzest przyjęty przez księcia Mieszka I w 966 r., który rozpoczął dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Proces chrystianizacji wyraźny kształt przyjął w XIII i XIV w., kiedy powstała rozbudowana sieć parafii. To z tego czasu pochodzi właśnie parafia w Myślenicach, a dokumenty dowodzą, że istniała już w 1325 r. – To wtedy stawał na tych ziemiach Chrystusowy krzyż, to wtedy też wznoszono kościoły, to wtedy w tych kościołach oddawano cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i w imię tegoż Boga w Trójcy Świętej Jedynego udzielano miejscowej ludności sakramentu chrztu, a potem także innych sakramentów - mówił arcybiskup zaznaczając, że wraz z Chrystusem, Jego krzyżem i Ewangelią do Myślenic przybyła także Jego Matka w cudownym obrazie Pani Myślenickiej. Przypomniał historię wizerunku, który został uznany za cudowny po tym, jak modlący się przed nim wójt myślenicki Walenty Pietrzykowski odzyskał zdrowie. - Było to potwierdzenie tego, że Chrystus objawia siebie, swoją moc i obecność pośród swojego ludu, także dzięki wstawiennictwo swojej przenajświętszej Matki Maryi Dziewicy - mówił metropolita krakowski.

Na koniec poświęcił krzyże jubileuszowe, które będą peregrynowały wśród rodzin parafii.