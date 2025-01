Promocja 28. numeru "Almanachu Nowotarskiego" odbyła się 21 stycznia w nowotarskim Ratuszu. - Promocja naszego wydawnictwa to zawsze ważne wydarzenie w życiu miasta. Liczba stron, liczba autorów oznacza, że to duże dzieło. Jego przygotowanie zajęło nam rok. Życzę wszystkim czytelnikom, by te teksty zapadły w pamięci - mówił dr hab. Maciej Hodorowicz, członek kolegium redakcyjnego i zarazem prezes Zarządu Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, wydawcy Almanachu.

W spotkaniu promocyjnym wzięli udział pozostali członkowie kolegium redakcyjnego: dr Barbara Zgama, Iwona Hodorowicz, Lucyna Czubernat, prof. Stanisława Trebunia-Staszel oraz Jakub Swalarz. Przedstawiali zawartość Almanachu, m.in. zachęcali do przeczytania tekstu o historii organów i życia muzycznego w parafii św. Katarzyny w Nowym Targu.

Almanach porusza nie tylko tematy związane ze stolicą Podhala, ale także te związane z całym Podtatrzem. Stąd obecność na promocji pienińskich flisaków. Właśnie o nich pisze Krzysztof Miraj w tekście pt. "Tradycje flisackie. Zarys historii Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec".

Podczas promocji przed autorami i publicznością wystąpił Stanisław Apostoł oraz Stanisław Kita. Nie zabrakło strof poezji, które przedstawili nowotarscy poeci: Adam Kwiatek i Krzysztof Kokot. - To niezwykle ważna publikacja w historii ostatnich 30 lat naszego miasta, na którą zawsze życzliwym okiem - ponad podziałami - patrzą wszyscy włodarze - mówił wiceburmistrz Krzysztof Wojtaszek, który wymienił obecnego burmistrza Grzegorza Watychę i jego wieloletniego poprzednika Marka Fryźlewicza.