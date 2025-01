Sławny detektyw z powieści Artura Conana Doyle’a - Sherlock Holmes - miał lupę i stół w jadalni poplamiony kwasami. Mistrz dedukcji łamał zagadki kryminalne głównie wysiłkiem umysłu, ale cenił też naukowe techniki śledcze; był znakomitym chemikiem i znawcą m.in... wszystkich rodzajów błota w promieniu kilku mil od Londynu.

Oniemiałby zapewne z podziwu, oglądając pracownie otwarte 22 stycznia w UKEN. - To najnowocześniejsze laboratorium. Kupione do niego najnowocześniejsze sprzęty posłużą do wszechstronnego, zwłaszcza praktycznego kształcenia studentów - powiedział Dariusz Szydłowski z Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji UKEN.

W sumie to 5 pracowni laboratoryjnych. Koszt ich uruchomienia był niemały, bo wyniósł ponad 0,5 mln zł, ale dzięki temu wydatkowi absolwenci kierunku kryminalistyki powstałego w roku akademickim 2022/2023 będą mogli korzystać z najnowocześniejszego sprzętu. Są tam m.in. spektrografy do analizy widmowej, sprzęt do badania wszelkich śladów, począwszy od śladów butów, a skończywszy na śladach wewnątrz szklanych butelek, które można badać bez rozbijania, nie wspominając już o takich pospolitych w nauce obecnie instrumentach, jak precyzyjne narzędzia pomiarowe, wagi czy mikroskopy. Zestaw dronów, którym może się posłużyć UKEN, przypomina sprzęt wojskowej kompanii zwiadu elektronicznego. Jeden z dronów, dokonujący z powietrza precyzyjnych pomiarów odległości w terenie umożliwiających tworzenie dokładnych modeli trójwymiarowych, był wypożyczany do skanowania terenu niedawnego tragicznego pożaru, do którego doszło w Cieszynie. Straż nie miała ani tak zaawansowanego sprzętu, ani umiejętności w posługiwaniu się nim.

Studia są przyszłościowe, bo też specjaliści od posługiwania się techniką w czynnościach śledczych są obecnie poszukiwani. Oprócz policji znajdują zatrudnienie w prokuraturach, Straży Granicznej i innych służbach, jawnych i tajnych, których Rzeczpospolita ma chyba już więcej niż Stany Zjednoczone. Studia na kierunku kryminalistycznym można w UKEN odbywać bezpośrednio po maturze w trybie licencjackim i magisterskim, jako dzienne lub zaoczne.