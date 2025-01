Kraków-Łagiewniki. Miliony pielgrzymów w sanktuarium

Jak wynika ze statystyk, do łagiewnickiego sanktuarium w minionym roku przybyło 2 106 390 pątników. W Punkcie Informacyjnym zgłosiło swój pobyt 71 grup (33 tysiące osób, w tym ponad 10 tys. dzieci pierwszokomunijnych). W kaplicach dolnej bazyliki uczestniczyło w Mszach świętych oraz prelekcjach ponad 1000 grup, które liczyły 52 165 Pielgrzymów.

W czasie Święta Miłosierdzia do Łagiewnik przybyło ponad 100 tysięcy pielgrzymów, a w beatyfikacji ks. Michała Rapacza wzięło udział ok. 10 tys. osób.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia służy wiernym z Krakowa i całej Polski. Przez wszystkie dni minionego roku w sanktuarium sprawowane były sakramenty, szczególnie Eucharystia oraz Sakrament Pokuty. W ciągu 2024 roku w bazylice Bożego Miłosierdzia zostało odprawionych 3115 Mszy świętych, a przy ołtarzu było 7732 kapłanów gości, którzy przybywali indywidualnie lub z grupami.

Spowiedź w dni powszednie trwała od godz. 8 do 19 bez przerwy. W niedziele funkcjonowała również ciągłość dwóch konfesjonałów od godz. 9 do 19, natomiast w czasie Mszy świętych spowiadało dodatkowo jeszcze 5 kapłanów. Zazwyczaj w ciągu tygodnia, od poniedziałku do czwartku spowiada przynajmniej dwóch kapłanów, natomiast w czwartki po południu - trzech, a w piątki i soboty - czterech. To przekłada się na liczbę około 160 godzin posługi konfesjonału w tygodniu, nie licząc niedziel. Codziennie w wymiarze 4 godzin była także możliwość spowiedzi w 5 językach obcych. Przy sanktuarium działała również Poradnia Miłosierdzia, gdzie można było bezpłatnie uzyskać porady duchowe, psychologiczne i prawne.

W sanktuarium przeprowadzono wiele akcji charytatywnych. W ramach akcji "Zupa od św. Siostry Faustyny" przekazano 1800 porcji ciepłego posiłku i pieczywa dla podopiecznych Dzieła Pomocy Ojca Pio, a w dniu św. Mikołaja przekazano 200 czekolad i obrazków z modlitwą do św. Mikołaja. Pomoc ta była możliwa dzięki ofiarom składanym na "Fundusz Miłosierdzia", z którego są finansowane posiłki dla osób potrzebujących. We współpracy z Rycerzami Kolumba działającymi przy Sanktuarium przeprowadzona została zbiórka na hospicjum w Wilnie, na zakup kurtek zimowych dla dzieci z terenów popowodziowych oraz - w Adwencie - akcja "Paczuszka dla Maluszka". Grupa duszpasterska "Ogród Maryi" - odwiedzała więźniów oraz organizowała akcje w Domach Samotnej Matki.

Przy sanktuarium działa Dom Duszpasterski, a w nim hotel i restauracja Agape, które każdego dnia obsługują przybywających tu pielgrzymów. W hotelu przyjęto 12 489 gości, w tym grupy pielgrzymkowe z wielu krajów świata, m.in.: Wietnamu, Portoryko, Korei, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Filipin, Indii, Indonezji, Turcji, Singapuru, Libanu, Niemiec, Węgier, Słowacji, Czech, Austrii, Burkina Faso, Gujany Francuskiej, Togo, Francji, Włoch, Chorwacji, Ukrainy, Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Nikaragui.