Koncert prowadził Piotr Twardowski i Jakub Mrugała, a rozpoczął się on dość nietypowo, bo od zagrania przez członków Miejskiej Orkiestry Dętej melodii pieśni "Idzie Jasiek na zbój", którą można usłyszeć z wieży ratuszowej na rynku miejskim. Potem na scenie pojawiły się przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Serafitek. Dzieci wykonały cztery kolędy: "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli do Betlejem", "Mędrcy świata", "Pójdźmy wszyscy do stajenki". - Kochani bardzo wam dziękujemy, jak również siostrom i rodzicom, którzy wspólnie przygotowali malusińkich do tego występu. Brawo dla nich! - mówił Marcin Musiak, kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej.

Byli też inni goście. Na scenie pojawił się Żeński Kwartet Wokalny ARS MUSICA, który powstał w 2023 roku z inicjatywy miłośniczek śpiewu zespołowego. W listopadzie 2024 roku zespół zdobył srebrny dyplom i I nagrodę w kategorii chórów jednorodnych w XVII Międzynarodowym Festiwalu im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Rybniku. W wykonaniu artystek można było usłyszeć takie utwory jak: "Anioł Pasterzom mówił" w opracowaniu Dawida Rzepki, "Na Boże Narodzenie" w opracowaniu Bartosza Wawrzyniaka, "Jezusicku malusieńki" w opracowaniu Marka Pawełka oraz "Puer natus in Bethleem" - z kancjonału staniąteckiego.

Do wspólnego koncertowania Marcin Musiak zaprosił także Kwartet Saksofonowy w składzie: Kinga Niemiec - saksofon sopranowy, Emilia Zagata - saksofon altowy, Antoni Bobrowski - saksofon tenorowy, Jakub Bednarczyk - saksofon barytnowy. Młodych artystów do występu przygotował Wojciech Inglot, a wykonali kilka utworów, m.in. „Jingle Bells”.

Jak podkreślili prowadzący koncert polskie kolędy to jedne z tych najpiękniejszych i najliczniejszych na świecie, bo repertuar świąteczny obejmuje około 500 kolęd i pastorałek.

Koncert był w całości transmitowany na żywo i rejestrowany, będzie go można również w całości odtworzyć w internecie na m.in. profilu facebookowym Orkiestry Miejskiej. Koncert kolędowy miał także szczególny wymiar, chodzi o cel charytatywny. Liczna publiczność mogła wspomóc trzyletnią zaledwie Polę Czubernat, która walczy z rakiem mózgu.

Marcin Musiak podziękował wszystkim za zaangażowanie w przeprowadzenie koncertu, w tym m.in. władzom Nowego Targu.