Nowa ksieni krakowskich klarysek

S. Elżbieta Sander urodziła się 10 października 1973 r. w Grodzisku Dolnym koło Leżajska, w obecnym województwie podkarpackim. Ma pięcioro rodzeństwa. Jako nastolatka była zaangażowana w Ruch Światło-Życie. Chodziła na piesze pielgrzymki na Jasną Górę z Przemyśla i z Rzeszowa. Kilka razy uczestniczyła we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Kalwarii Pacławskiej, organizowanym przez o. Ryszarda Wróbla OFMConv.

Do Zakonu św. Klary wstąpiła w roku 1993. Pięć lat później złożyła śluby wieczyste. Skończyła historię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

W klasztorze jej wielką pasją jest Słowo Wcielone, Jezus Chrystus. Chętnie czyta biografie świętych, zwłaszcza z rodziny franciszkańskiej. W ostatnim czasie jej duchowym przewodnikiem stał się bł. Christian de Chergé, przeor trapistów z Tibhirine w Algierii.

Od 2021 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

Klaryski są zakonem klauzurowym, prowadzą życie kontemplacyjne. Siostry od chwili wstąpienia do klasztoru zazwyczaj nigdy go nie opuszczają. Jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach otrzymują zgodę na wyjście poza klauzurę. Ich życie jest wypełnione modlitwą, pracą, codziennymi obowiązkami oraz czynami pokutnymi.

Zakon klarysek założyła św. Klara (1193-1253) ze św. Franciszkiem w Asyżu we Włoszech w roku 1211. Do Polski klaryski sprowadziła bł. Salomea (1212-1268), córka Leszka Białego, księcia krakowskiego. Siostry zamieszkały w Zawichoście, a później - w Grodzisku k. Skały, skąd w roku 1316 przeniosły się do Krakowa. Obecnie w klasztorze przy ul Grodzkiej mieszkają 33 siostry.