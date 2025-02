W historii Polski były dwie wielkie unie: Unia Lubelska, która połączyła Koronę z Litwą, potem przez wieki nic, aż do 1915 roku, kiedy to połączyły się ze sobą Kraków i Podgórze. Unia krakowsko-podgórska nie była łatwa (lubelska pewnie też), negocjacje były burzliwe a na przykład podgórski patriota Wojciech Bednarski, działacz społeczny, twórca i w decydującej części fundator Parku Bednarskiego po decyzji rady miasta podgórza o unii zmodyfikował trasę codziennego spaceru i zawracał w połowie mostu przez Wisłę, nie chcąc postawić stopy w "obcym" Krakowie.

Ale wystawa w Muzeum Podgórza (to oddział Muzeum Krakowa) skupia się raczej na codziennym życiu krakusów i podgórzan w tym okresie. Możemy zobaczyć rekrucki kuferek, który "stoi zrychtowany, już tam stoi na stole" jak mówiła piosenka z epoki, rower z lampą karbidową do oświetlania drogi w ciemności. Całość ekspozycji to 110 historii ludzi i przedmiotów łączących Podgórze i Kraków. Opowiadając o przedmiotach wystawa opowiada o ludziach. Możemy się dowiedzieć, że znany higienista i propagator zdrowego trybu życia i sportu Henryk Jordan palił papierosy! W gablocie podziwiamy srebrną papierośnicę doktora z wymyślnym monogramem i szlachecką koroną. Teleskop i przyrządy geodezyjne odsyłają do tzw. południka krakowskiego, który wyznaczał Jędrzej Śniadecki, hełm strażacki i prądownica sikawki wskazują na słynną podgórską straż pożarną, której zabytkowa remiza, choć zniszczona, ostała się na razie zakusom deweloperów. Pokazano również monstrancję z podgórskiego kościoła św. Józefa. Jest także pochodząca ze zbiorów rodziny aktora Jerzego Stuhra filiżanka z podobizną jego pradziadka Leopolda Stuhra wraz z żoną Anną. Leopold kupił kamienicę przy Rynku Podgórskim i założył tam restaurację.

Takich historii jest jako się rzekło ponad setka i warto prawie każdej z nich poświęcić chwilę uwagi. Wystawę, którą stworzył zgrany kwartet muzealników: Jakub Jastrzębski, Melania Tutak, Anna Warzecha i Robert Gaweł, można oglądać w siedzibie Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51 do 4 stycznia 2026 r.