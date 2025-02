W ratuszu w niedzielę 23 lutego miała miejsce 165 odsłona Krakowskiego Salonu Poezji w Nowym Targu z udziałem podhalańskiego aktora Piotra Cyrwusa i Konrada Mastyły związanego z Piwnicą pod Baranami. Tematem spotkania byli "Ulubieni poeci księdza profesora Józefa Tischnera” w wyborze Łukasza Tischnera i Wojciecha Bonowicza.

Licznie zgromadzona publiczność usłyszała m.in. strofy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Jana Twardowskiego, ale i poetów związanych z Tatrami - Romanem Dzioboniem i Wandą Czubernatową. Było zatem coś do zadumy, ale i do żartowania, a aktor rodem z Waksmunda zapewnił świetną interpretację wszystkich dzieł. W gronie słuchaczy był brat autora "Etyki Solidarności". Kazimierz Tischner. Nie zabrakło nowotarskich przyjaciół aktora, profesorów z liceum i kolegów z ławki szkolnej.

Nie był to pierwszy Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu z udziałem Piotra Cyrwusa, co zresztą on sam zauważył. Tematyka lutowego Krakowskiego Salonu Poezji w Nowym Targu nie była przypadkowa, wszak Senat RP uchwalił Rok 2025 Rokiem Ks. Prof. Józefa Tischnera.

Piotr Cyrwus to aktor pochodzący z Podhala, a dokładnie z miejscowości Waksmund. Jest absolwentem Liceum Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną ukończył w 1985 r. Pracował w wielu teatrach w Warszawie, Łodzi, Krakowie. Występował w wielu filmach i serialach.

W "Gościu Krakowskim" na niedzielę 9 marca napiszemy więcej o sylwetce aktora i jego doświadczeniach scenicznych. Piotr Cyrwus przedstawi też swoje plany związane z różnymi kulturalnymi przedsięwzięciami.