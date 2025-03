Chicago-Podhale. Prezydent odznaczył górali z Polonii Amerykańskiej

Andrzej Duda przypomniał, że po raz pierwszy przyjechał do Chicago w 2014 r., jeszcze jako poseł na Sejm, i wyraził wdzięczność za serdeczność, która trwa od tamtego momentu do dziś. - Dziękuję za to, że nigdy nie zapomnieliście o Polsce, niesiecie polskość w sercu, przekazujecie ją i jesteście z niej dumni. Uczycie młodzież, co to znaczy, że warto być Polakiem - zaznaczył prezydent.

Podziękował także w imieniu pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, która realizowała wiele kampanii charytatywnych także dzięki wsparciu amerykańskiej Polonii, za zaangażowanie społeczne i charytatywne m.in. po wybuchu wojny w Ukrainie oraz po ubiegłorocznej powodzi na południu Polski.

Podczas uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polakom zamieszkałym w USA zasłużonym w działalności polonijnej. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej zostali odznaczeni: ks. Sławomir Kurc, Kazimiera Murawska, Renata Rudnicki, Halina Urbaniak i ks. Wiesław Wójcik.

Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w rozwijaniu harcerstwa polskiego poza granicami kraju została odznaczona Barbara Chałko. Tym samym odznaczeniem za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych zostali wyróżnieni: Bożena Kowalczyk, Jan Król, Maria Majchrowska, Bogdan Ogórek, Dominic Pacyga, Eugeniusz Przytuła, Maria Rafacz, Krzysztof Wąsowicz i Krzysztof Żółtek.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Józef Fryźlewicz, Małgorzata Ptaszyńska-Kulujian i Krystyna Wzorek. Za zasługi w działalności polonijnej Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Ewa Rumińska.

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka ok. 10 mln osób polskiego pochodzenia, z czego ok. miliona zamieszkuje Chicago i okolice.