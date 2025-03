Jest to bardzo ważny krok w kierunku zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej zawodnikom kadry narodowej w tym sporcie - zarówno w zakresie profilaktyki, jak i skutecznej rehabilitacji po kontuzjach. - Nie było by nas tutaj, gdyby nie św. Jan Boży, przed którego uroczystością odpustową właśnie obchodzimy nowennę. To bardzo ważny tydzień i cieszę się, że podpisanie tego listu ma teraz miejsce. To dla nas wielki honor, że w naszych skromnych murach będziemy starać się zapewniać jak najlepszą opiekę kadrze narodowej judoków - powiedział 5 marca Franciszek Salezy Chmiel OH, prowincjał zakonu bonifratrów.

Podczas spotkania lekarze krakowskiego szpitala bonifratrów, trenerzy kadry narodowej, trenerzy klubowi oraz zawodnicy, omówili organizację opieki zdrowotnej dla sportowców. Wydarzenie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmowy o dostosowaniu oferty medycznej do specyficznych potrzeb judoków.

W spotkaniu wzięli udział: br. Franciszek Salezy Chmiel OH - prowincjał zakonu bonifratrów, Jacek Graliński - prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego, br. Eugeniusz Kret OH - przeor krakowskiego konwentu bonifratrów, Piotr Grazda - dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Św. Jana Grandego w Krakowie, lek. Stanisław Szymanik - kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Krzysztof Wiłkomirski - prezes Polskiego Związku Judo, Sylwester Gaweł - wiceprezes Polskiego Związku Judo, Paweł Nastula - legenda polskiego judo, mistrz olimpijski i wielokrotny mistrz świata oraz zawodnicy Polskiego Związku Judo. - Ponieważ staramy się wciąż dążyć do jak największych sukcesów, chcemy wnieść do naszego związku dla naszych zawodników nową jakość, która będzie oparta na opiece medycznej, która jest w tym sporcie bardzo ważna. To opieka nie tylko pod względem fizycznym, ale również mentalnym, gdyż pozwala zawodnikom skupić się na treningach, bez większych obaw o swoje zdrowie - stwierdził Krzysztof Wiłkomirski. - Właściwa opieka medyczna dla sportowca jest niezmiernie istotna. Trening to jedno, ale profesjonalny nadzór lekarski daje zawodnikom bardzo dużo spokoju. Bo kiedy nastąpi jakaś kontuzja, a sport wyczynowy jest niestety bardzo urazowy, sportowiec ma pewność, że otrzyma jak najlepszą pomoc i wsparcie w szybkim powrocie do zdrowia i dalszych treningów - podkreślił natomiast Paweł Nastula.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie oferuje pacjentom szeroki zakres leczenia operacyjnego w obrębie narządu ruchu. Specjalizuje się w zabiegach endoprotezoplastyk stawów: stawu kolanowego, biodrowego, ramiennego, łokciowego, głowy kości promieniowej, drobnych stawów ręki oraz stawu skokowego.

Kolejną częścią jego działalności jest leczenie metodami minimalnie inwazyjnymi, wykorzystującymi leczenie artroskopowe. Dużą część profilu operacyjnego zajmuje chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna narządu ruchu wykonywana z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych oraz użyciem najnowszych technologii i implantów. Na oddziale realizowane są również operacje chirurgii stopy oraz z zakresu ortopedii dziecięcej.

Podkreślić trzeba, że w 2022 r. oddział został już oficjalnym partnerem medycznym Polskiego Związku Narciarskiego. Jest jednym z liderów w zakresie medycyny sportowej. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna oferuje opiekę specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz medycyny sportowej.