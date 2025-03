Jak wskazuje Marcin Łunkiewicz, producent dzieła, Jerozolima od początków chrześcijaństwa stanowiła ważny kierunek pielgrzymkowy. - Nie da się ukryć, że obecnie nie każdy może pozwolić sobie na taką wyprawę. Jednym problemem są koszty, drugim bezpieczeństwo z uwagi na trwającą wojnę w Strefie Gazy, a czasem choroba czy niepełnosprawność, które uniemożliwiają podróż. Dlatego stwierdziłem, że dobrze byłoby stworzyć taki film z użyciem gogli VR i z ujęciami 360 stopni, dzięki którym każdy mógłby, choć wirtualnie, przejść ulicami miasta, gdzie dokonały się ostatnie chwile życia Jezusa. Dzięki naszemu filmowi Jerozolima jest dostępna dla wszystkich, bez wykluczeń - tłumaczy.

Film "Via Dolorosa" zabiera widza w drogę śladami Męki Pańskiej, od Góry Oliwnej, przez wszystkie stacje Droga Krzyżowej, aż do Bazyliki Grobu Pańskiego. To podróż, wirtualna pielgrzymka wąskimi uliczkami Jerozolimy, która nie tylko pozwoli przenieść się w to szczególne miejsce, ale przede wszystkim pozwoli Drogi Krzyżowej.

- Staraliśmy się nie "przebodźcować" naszych widzów. Technologia VR umożliwia dostarczenie oglądającemu szeregu doznań i niezwykłego dynamizmu, ale w naszym zamyśle podróż do miejsc związanych z Męką Pańską w Jerozolimie ma stać się spokojnym przeżyciem, które może być doskonałym wstępem do katechezy czy zachętą do głębszego poznawania Chrystusowej Drogi Krzyżowej - zauważa M. Łunkiewicz.

Produkcja trwa niecałe 30 minut, a dzięki jej spokojnemu i medytacyjnemu charakterowi pomaga w rozważaniach nad cierpieniem i zmartwychwstaniem Jezusa. To doskonała propozycja zarówno dla nastolatków, jak i seniorów.

- Cieszymy się, że rzeczywistość VR zagościła w naszym muzeum. Ten przekaz trafia zwłaszcza do dzieci i młodzieży, ale i starsi mogą dzięki niemu poznawać nowe technologie. Zaczynaliśmy od dokumentu "Dzisiaj w Betlejem", który był okraszony kolędami. Teraz przechodzimy do poważniejszego dzieła, "Via Dolorosa", i mamy nadzieję, że będzie to ciekawa propozycja na wzbogacenie duchowego przeżycia Wielkiego Postu - podkreśla Katarzyna Korzeniowska, dyrektor Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.

Oprócz premiery filmu "Via Dolorosa" placówka zaprasza również na projekcje odcinków serialu dokumentalnego "The Way", który ukazuje historię Drogi Krzyżowej poprzez dzieła sztuki oraz dokumentu "Dzisiaj w Betlejem", który jest wirtualną pielgrzymką do miejsca narodzin Chrystusa. Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Christian Heritage.