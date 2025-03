Kard. Stanisław Dziwisz: Pojednanie z Bogiem i człowiekiem

Na początku Mszy św. proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Krakowie ks. Jan Machniak przypomniał, że tradycja stacyjnego pielgrzymowania pochodzi z Rzymu. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest zaś świątynią stacyjną na wzór rzymskiej bazyliki Dwunastu Apostołów.

Kardynał przypomniał w swym kazaniu, że tegoroczny Wielki Post wierni przeżywają w kontekście Jubileuszowego Roku Świętego, upamiętniającego przyjście Zbawiciela na ziemię. Podkreślił, że Ojciec Święty pragnął, by ten wyjątkowy czas był przeżywany pod znakiem nadziei. Hierarcha wspomniał, że liturgia słowa tchnie nadzieją, ponieważ wskazuje na możliwość nawrócenia, na które nigdy nie jest za późno. - Mamy zawsze możliwość powrotu na właściwą drogę. Mamy możliwość dokonania zmiany w naszym sposobie myślenia i działania, w naszej postawie wobec Boga i bliźnich - zauważył arcybiskup senior. W tym kontekście przywołał słowa proroka Ezechiela, który mówił, że nawet największy grzesznik może odstąpić od swej nieprawości i postępować według Bożego prawa. Słowo Boże przestrzega także przed byciem zbyt pewnym siebie. - Wezwani więc jesteśmy do czujności, do strzeżenia naszego serca, by nie zakradało się do niego zło, bo łatwo można ulec złudzeniom i podszeptom szatana - mówił kardynał Dziwisz i podkreślił, że w tej duchowej walce z pomocą przychodzi Jezus Chrystus, ustanawiając sakrament pojednania.

Arcybiskup senior odwołał się do Ewangelii, która uświadamia, jak wielkie wymagania Jezus stawia swym uczniom w zakresie miłości bliźniego. Kardynał przyznał, że współcześnie przykazanie "nie zabijaj" jest okrutnie naruszane poprzez odmowę prawa do życia dla nienarodzonych dzieci, czy wojnę na Ukrainie. Chrystus wymaga od swych uczniów, by nie klasyfikowali ludzi, zamykając ich w określonych kategoriach. - Słowo Boże zachęca nas do przejrzystości i do spójności naszej postawy wobec Boga i wobec bliźnich. Pojednanie z Bogiem i hojność serca wobec Pana zakłada również pojednanie z drugim człowiekiem - zauważył hierarcha.

Poprosił, by dobrze wykorzystać czas łaski, czyli Jubileuszowego Roku Świętego i tegorocznego Wielkiego Postu. - Niech to będzie czas duchowej odnowy, pogłębienia naszej więzi z Bogiem przez modlitwę, przez udział w Eucharystii nie tylko niedzielnej, ale też w ciągu tygodnia, tak jak dzisiaj, kiedy ta świątynia pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła stała się na wielkopostnym szlaku kościołem stacyjnym Krakowa - mówił arcybiskup senior. Zakończył prośbą o modlitwę w sprawach rodzin, archidiecezji krakowskiej oraz o pokój na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie przelewana jest krew. - Jako „pielgrzymi nadziei” podążajmy z nadzieją w sercu na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, jedyną naszą nadzieją - dodał i poprosił, by pamiętać w modlitwie o papieżu Franciszku.