Jak wskazali organizatorzy wydarzenia, które odbywało się w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9, gry planszowe nie tylko rozwijają indywidualnie, ale potrafią łączyć pokolenia i różne poglądy. - Ten sposób spędzania wolnego czasu daje przestrzeń, by spotkać się ponad podziałami, czy to światopoglądowymi czy pokoleniowymi. Ufamy, że dzięki festiwalowi uda się nam zainteresować tą formą rozrywki jak największemu grono odbiorców - podkreśla Małgorzata Downar, Komisarz Targów.

Na przybywających czekały spotkania z autorami i twórcami gier, Games Room o powierzchni 5 tys. m2 z największą wypożyczalnią gier w Polsce, w której przygotowano specjalny kącik dla dzieci. Nie zabrakło zawodów w układaniu puzzli, kostek Rubika czy klocków Lego, tematycznych warsztatów bądź malowania figurek do gier bitewnych.

Nie da się ukryć, że w dzisiejszym świecie potrzeba naprawdę ciekawego pomysłu, by przebić się grą do odbiorcy. Zwłaszcza młodego, którego wymagania są niemałe. - Przede wszystkim chcemy dotrzeć do rodziców, którzy wybierają gry swoich pociechom. Staramy się, by nasze produkty były atrakcyjne graficznie, dobrej jakości, a historie, które prezentują naprawdę chwytały za serce i rozum gracza - wskazuje Jarosław Basałyga z działu gier Wydawnictwa Nasza Księgarnia.

Z kolei Małgorzata Urbańska z firmy Trefl S.A. dodaje, że w grach coraz bardziej od rywalizacji ważniejsza jest współpraca. - Widzimy, że coraz większą uwagę poświęca się rozwijaniu umiejętności pracy w zespole, jak i logicznego myślenia w grupie. Mamy wrażenie, że cieszy to graczy bardziej niż samodzielne zwycięstwa - zaznacza.

Natomiast Urszula Świder z firmy Castor, produkująca puzzle Castorland dopowiada, że współcześni gracze często szukają wyciszenia. - Dlatego właśnie sięgają po nasze puzzle. By oderwać się od ekranów i wszechobecnego szumu. Układanie puzzli to rodzaj uspokojenia, które wciąga niezwykle i naprawdę skupia uwagę tylko na tworzeniu określonego obrazka - opisuje.

Uczestnicy wydarzenia są zachwyceni zarówno dużą liczbą nowości wydawniczych, jak i możliwością rozgrywania wielogodzinnych partii w ulubione planszówki. - To „mega” doświadczenie, kiedy spotykasz tysiące osób, które dzielą Twoją pasję. Możesz wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o sposobach rozgrywki czy zwyczajnie porywalizować z uśmiechem na ustach - ocenia pan Tomasz z Wieliczki.

Targi BookGame w Krakowie podczas swoich wydarzeń duży nacisk kładą na edukację i pomoc innym. Dlatego w ramach wydarzenia zaplanowano specjalny program dla bibliotekarzy i nauczycieli dotyczący wykorzystania gier planszowych w szkole i bibliotece, a także akcję Gra za Grę, czyli zbiórkę gier planszowych, w tym roku dla bibliotek z terenów popowodziowych.

"Gość Krakowski" patronował 3. edycji Festiwalu i Targów Gier Planszowych BookGame.