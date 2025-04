Wspominają św. Jana Pawła II Wielkiego

Wczoraj w podkrakowskim krakowskim Porcie Lotniczym otwarto wystawę "Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć".

Dzisiaj rano zaś w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 rozpoczęła się konferencja naukowa "Testament - Jana Pawła II. Jego aktualność i przesłanie". Otwarto także wystawę w kościele św. Floriana (ul. Warszawska 1 b) "Patronowie Krakowa: św. Florian i św. Jan Paweł II". Na godz. 18.30 zaplanowano wykonanie w Operze Krakowskiej (ul. Lubicz 48) "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Kolejne wydarzenia odbędą się we środę 2 kwietnia, 20 rocznicę śmierci papieża. O godz. 9 w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach (ul. Totus Tuus 32), rozpocznie się pielgrzymka kandydatów do bierzmowania "Wstań". O godz. 17 w tym samym miejscu rozpocznie się zaś Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, centralny punkt religijnej części obchodów rocznicowych. Kolejna Msza św. o godz. 20 będzie połączona z czuwaniem modlitewnym, które zakończy się błogosławieństwem o godz. 21.37 czyli dokładnie w 20 rocznicę śmierci Jana Pawła II. Do godz. 23 w Kaplicy Kapłańskiej sanktuarium będzie się można modlić przy relikwiach świętego papieża.

O godz. 15 w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" (ul. Totus Tuus 32) zostanie otwarta wystawa "Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze". O godz. 20.30 rozpocznie się Akademicka Droga Krzyżowa. Jej uczestnicy przejdą ulicami miasta od Kolegiaty Uniwersyteckiej św. Anny (ul. św. Anny 11) pod Okno Papieskie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich (ul. Franciszkańska 3), z którego papież w trakcie swych pielgrzymek do Krakowa, dialogował z młodzieżą. O godz. 22 przy oknie papieskim odbędzie się pokaz multimedialny tzw. mapping pod tytułem "Życie".

We czwartek 3 kwietnia o godz. 9 w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach rozpocznie się pielgrzymka uczniów szkół ponadpodstawowych "Wstań". O godz. 11 zaś na Plantach zostanie otwarta wystawa plenerowa "Kształt życia".

W piątek 4 kwietnia o godz. 11 w Muzeum Archidiecezjalnym im. Kardynała Karola Wojtyły (ul. Kanonicza 19) odbędzie się wernisaż wystawy "Echo Boskiego Logosu". O godz.19.30 zaś koncert „Siła Słowa” w Filharmonii Krakowskiej.

W sobotę 5 kwietnia o godz. 8.30 w Sali Okna Papieskiego Pałacu Arcybiskupów Krakowskich rozpocznie się sympozjum naukowe "Kard. Wojtyła i prof. Kępiński - o cierpieniu. W 50. rocznicę sesji naukowej w Pałacu Biskupim w Krakowie".

Zamknięciem uroczystości rocznicowych, będzie Msza św. za Ojczyznę w katedrze na Wawelu, połączona z procesją do grobów królewskich, odprawiona w niedzielę 6 kwietnia o godz.10, w 1000. rocznicę koronacji na króla Polski księcia Bolesława Chrobrego.