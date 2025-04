Orawka. Zasłony wielkopostne do zobaczenia znowu za rok

Orawskie zasłony - zwane też oponami - to cztery przepiękne zabytkowe tkaniny lniane malowane temperą. Najstarsza z nich ma widoczne datowanie 1676, a trzy pozostałe pochodzą z początku XIX wieku.

Służą one przysłanianiu ołtarzy jedynie przez 9 dni w roku od soboty przed piątą niedzielą Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej. - Bardzo się cieszę, że tak wiele osób odwiedziło nasz kościół, by zobaczyć zasłony. Oczywiście będą one ponownie wystawione za rok - zapewnia ks. Wojciech Mozdyniewicz, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Orawce.

W tym roku podczas oglądania zasłon parafianie oraz turyści mogli posłuchać też wyjątkowej muzyki, która rozbrzmiewała we wnętrzach kościoła w Orawce. W świątyni wystąpił zespół muzyki dawnej Scepus Baroque pod kierunkiem organisty Artura Szczerbinina. W programie zabrzmiały utwory kompozytorów barokowych: Johanna Sebastiana Bacha, Heinricha Bibera, Giovanniego Legrenziego, a także pieśni wśród których znalazły się barokowe kompozycje z kancjonałów polskich benedyktynek oraz staropolskie lamenty wielkopostne. Wieczór dopełniły teksty wybrane specjalnie do tego programu koncertowego, pochodzące ze starotestamentowej Księgi Izajasza, recytowane przez aktorkę Martę Grabysz.

Zespół Scepus Baroque wystąpił w składzie: Katarzyna Wiwer i Adrianna Bujak-Cyran - soprany, Agnieszka Krawczyk - skrzypce, Anna Wiktora Swoboda - teorba, Artur Szczerbinin - pozytyw, prowadzenie oraz Marta Grabysz - słowo

Organizatorem wydarzenia była Parafia św. Jana Chrzciciela w Orawce wraz z Fundacją Kulturalny Szlak, a odbyło się ono przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowotarskiego pod honorowym patronatem Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Starosty Powiatu Nowotarskiego.