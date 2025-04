Aranżacja grobu, jak zwykle w tym miejscu, jest niecodzienna i niepodobna do standardowych grobów tradycyjnie budowanych w krakowskich kościołach.

Symbolika tegorocznego Grobu Pańskiego u pijarów nawiązuje do stosunków wzajemnych między ludźmi i ludzkiej drogi do Boga. Cały wystrój zbudowany jest z krzeseł. Najbardziej reprezentacyjne, choć też nie jakoś nadzwyczajne, symbolizujące Boży Tron, stoi na środku pomieszczenia krypty pod umieszczoną na podwyższeniu monstrancją z Najświętszym Sakramentem. Jak wielokroć w poprzednich latach, w scenografii nie ma realistycznej figury martwego Chrystusa. Cały wystrój tworzą stare krzesła, które symbolizują drogi prowadzące do relacji z drugim człowiekiem oraz drogę prowadzącą do Boga. - Wybrałem taki temat, żeby przypomnieć potrzebę bycia z drugim człowiekiem, troski o siebie nawzajem - tłumaczy o. Piotr Wiśniowski, pijar, duszpasterz dzieci i młodzieży, autor aranżacji Grobu Pańskiego w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej. - Chciałem zwrócić uwagę na to, że aby mieć relacje z drugim człowiekiem, trzeba być ludzkim. Zwracam również uwagę na relację z Panem Bogiem - dodał.

Droga życia, którą symbolizuje wysypany na podłogę piasek, prowadzi do człowieka i do Boga. Przy spotkaniu z człowiekiem musimy być w stanie otworzyć się na jego potrzeby, wyjść im naprzeciw z troską i zrozumieniem. Poszczególne krzesła stojące w piasku na podłodze symbolizują ludzi na zakrętach ich życia, przeżywających chorobę, troszczących się o rodzinę i dzieci, zamkniętych na innych, odmawiających udziału w życiu społeczeństwa, odrzucających relacje. Szczególne znaczenie ma fragment instalacji, w którym widzimy na jednym krześle złożoną sutannę, a obok drugiego miednicę i ręcznik. Symbolika jest wyraźna, nawiązuje do wielkotygodniowej liturgii i jest przypomnieniem ludziom Kościoła o ich służebnej roli wobec wiernych.

Inne krzesła stojące w bezpośredniej bliskości tronu Jezusa symbolizują ludzkie postawy wobec Zbawiciela. - Jedno z nich to symbol ludzi, którzy są zawsze przy Panu Jezusie, wiernie przy Nim trwają. Dalej jest krzesło odwrócone, symbolizujące kogoś, kto się odwrócił i odchodzi od Pana Jezusa. Mamy też symbol kogoś, kto odszedł, a teraz wraca - to krzesło, przy którym stoi walizka człowieka powracającego z dalekiej podróży - wyjaśnia autor instalacji.

Grób Pański w krypcie przy ul. Pijarskiej 2 będzie można odwiedzać w Wielki Piątek 18 kwietnia od około godz. 17 (po liturgii wielkopiątkowej, która rozpoczyna się w pijarskiej świątyni pw. Przemienienia Pańskiego o godz. 15) do godz. 23, w Wielką Sobotę od godz. 7.30 do godz.18, a następnie w Poniedziałek Wielkanocny od godz. 10 do 16 oraz od wtorku 22 kwietnia do piątku 25 kwietnia od godz. 10.30 do 16.